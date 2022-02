Quand les Jeux de Paris 2024 dérangent la banlieue

C’est la construction d’une bretelle d’autoroute à proximité de l’établissement scolaire qui dérange des résidents du quartier comme Hamid Ouidir, père de deux élèves. Une fois la structure terminée, les voitures circuleront à quelques mètres à peine de l’école.

Je veux des projets qui respectent l’environnement ainsi que la santé des gens et des enfants de ce quartier , lance cet homme, membre d’une association de parents qui a déposé un recours contre le projet.

Ce projet de 95 millions d’euros (environ 137 millions de dollars canadiens) qui a été proposé il y a plusieurs années a finalement été financé grâce à des investissements liés aux Jeux olympiques. L’infrastructure permettra de mieux desservir l’immense village olympique qui sera construit en Seine–Saint-Denis, le département le plus pauvre de France métropolitaine.

Toutefois, Hamid Ouidir craint les effets négatifs de cette infrastructure sur les 700 élèves de l’école voisine, dont l’édifice se retrouvera enclavé par divers axes routiers.

Il craint que la bretelle, qui pourrait permettre une circulation quotidienne qu’il estime à des dizaines de milliers de voitures, contribue à polluer un quartier déjà aux prises avec une mauvaise qualité de l’air, un problème qu’a récemment rappelé la branche française de l’UNICEF dans un rapport.

La Ville de Saint-Denis n’a pas répondu à notre demande d’entrevue. Lors d’interventions médiatiques passées, des responsables du projet ont assuré que l’école serait séparée de la bretelle par un écran de verdure .

Des représentants des autorités municipales ont aussi assuré que la construction de cette infrastructure routière permettrait de diminuer la circulation sur d’autres axes routiers très fréquentés de Saint-Denis.

À Aubervilliers, la ville voisine de Saint-Denis, c’est un projet d’infrastructure sportive qui rencontre l’opposition d’un groupe de citoyens.

La piscine d’entraînement, qui doit être utilisée en vue des Jeux olympiques, a amputé de quelques milliers de mètres carrés les jardins ouvriers, un espace communautaire utilisé depuis une centaine d’années.

Dans sa parcelle où elle cultive notamment des choux et des topinambours, Dolorès Mitajovic nous explique qu’à son avis, ces jardins sont essentiels. La ville ne dispose que de 1,30 mètre carré d’espace vert par habitant, alors que l’Organisation mondiale de la santé recommande un ratio de dix mètres carrés par habitant.

La cour administrative d’appel de Paris a récemment critiqué le plan d’urbanisme de la région, évoquant une atteinte à la préservation d’un noyau de biodiversité primaire .

« En fait, ici, l'été, quand il fait chaud, on étouffe. Donc on a besoin d'espace non bétonné. On n'a pas besoin de plus de béton qui fera plus de chaleur, qui fera plus d'air irrespirable. »