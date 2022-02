Injonction contre les klaxons prolongée, les manifestants mis en garde

Nous savons qu’ils connaissaient l’existence de cette ordonnance, car ils ont arrêté au départ, mais ils semblent avoir repris maintenant , a expliqué l’avocat Paul Champ, de la firme Champ and Associates, qui représente des résidents d’Ottawa excédés par le bruit des klaxons depuis le début de la manifestation des camionneurs, le 28 janvier dernier.

« Nous avons plusieurs preuves que votre première injonction a été violée de plusieurs façons. » — Une citation de Me Paul Champ, avocat de résidents d'Ottawa

L’avocat des organisateurs, Ken Wilson, a indiqué être d’accord pour prolonger cette injonction en signe de bonne foi .

Selon le juge McLean, la situation d’Ottawa est unique et les droits du public bien supérieurs aux droits des manifestants.

Une injonction enfin respectée?

La première injonction de 10 jours contre les klaxons des camionneurs, accordée une première fois par la cour le 7 février, a été rompue en moins de cinq jours. En entrevue à Radio-Canada, l'avocate de Champ and Associates, Émilie Taman explique être plus optimiste que celle-ci pourra être appliquée.

Le défi, après que la première injonction ait été ordonnée par la juge, c’est qu'il n'était pas possible de vraiment l'appliquer sans preuve que les camionneurs étaient au courant qu'elle existait. [...] Aujourd'hui, on est allés devant le juge pour aussi lui montrer les efforts qui ont été faits pour vraiment faire savoir, dans la communauté, que l'injonction était en place [...] dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les annonces de la police... Tout le monde aujourd'hui est au courant.

Des manifestants bloquent le centre-ville d'Ottawa depuis maintenant 20 jours. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le juge ordonne également aux organisateurs d’afficher cette injonction sur leurs réseaux sociaux, en indiquant très précisément lesquels doivent partager cette information, dont Tik Tok, la page Freedom Convoy 2022 sur Facebook et Twitter.

« Ça nous donne la possibilité de retourner devant la cour si jamais [les manifestants] ne respectent pas l'ordonnance et de demander des conséquences [pour outrage], si la police n'est pas prête à faire [respecter l'injonction]. » — Une citation de Me Émilie Taman, avocate chez Champ and Associates

Les personnes qui ne respecteraient pas la décision de la cour pourraient faire face à des peines sévères, explique Me Taman.

Toute la gamme est possible : des amendes, de l'emprisonnement... C'est très difficile de vraiment dire ce que ferait le juge, parce que c'est vraiment une situation sans précédent. Mais comme il s’agit de la deuxième injonction, je pense qu'un juge trouverait ça assez sérieux que les gens continuent [à agir] contravention d'une injonction...

Certains résidents d'Ottawa ont bien du mal à dormir à cause des klaxons de la manifestation des camionneurs. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Cette demande d’injonction fait partie de la stratégie des résidents pour mettre fin aux perturbations entraînées par la manifestation qui en est à son vingtième jour au centre-ville d’Ottawa, tout comme le recours collectif de 9,8 millions de dollars déposé auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

La police alerte les manifestants

La Ville d’Ottawa a également obtenu une injonction, lundi, afin de faire appliquer les règlements sur le bruit et les moteurs qui tournent au ralenti.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a commencé à distribuer un avis aux manifestants dans lequel il leur est indiqué qu’ils doivent quitter les lieux maintenant .

Quiconque bloquant les voies de circulation, ou aidant d’autres à le faire, commet une infraction criminelle et peut être arrêté. Vous devez cesser immédiatement vos activités illégales ou vous devrez faire face à des accusations , peut-on lire dans un avis distribué mercredi.

Les gens d'Ottawa se voient privés de l’emploi, de la jouissance et de l’exploitation légitimes de leur bien, et vous êtes responsables de la fermeture de commerces, ce qui constitue un méfait, en vertu du Code criminel. Les accusations et condamnations relatives à des activités illégales liées à la manifestation peuvent entraîner une interdiction de franchir la frontière des États-Unis , est-il également écrit.

Des images de la manifestation des camionneurs à Ottawa, le 14 février 2022 Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Le Service de police d'Ottawa SPO rappelle qu’en vertu de la Loi fédérale sur les mesures d’urgence quiconque venant à Ottawa dans le but de se joindre à la manifestation en cours enfreint la loi .

La loi accorde par ailleurs à la police plusieurs pouvoirs, notamment celui de saisir les véhicules faisant partie de cette manifestation , prévient la police d’Ottawa.

Des amendes pourraient être données et les permis de conduire de véhicules commerciaux et personnels suspendus ou retirés, indique aussi le Service de police d'Ottawa SPO , dans son message.

Me Taman se dit encouragée par les récentes mesures annoncées par la Ville, la police, la province et le fédéral.

On est un peu plus optimistes que ça va commencer à mettre un peu de pression sur les camionneurs pour qu'ils reconsidèrent s'il est toujours dans leur intérêt de continuer.

Avec les informations de Benjamin Vachet