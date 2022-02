Un des membres fondateurs des Aigles de Trois-Rivières s’est éteint

L’homme d’affaires qui oeuvrait au sein de l’entreprise familiale Côté-Réco était un partenaire de longue date et un ami pour René Martin. Je travaillais pour ses compagnies avant que les Aigles arrivent. Ça fait plus de 20 ans. C’est sûr que pour moi, Michel, c’est un gars qui était capable de me sortir de ma zone de confort. Je vais être reconnaissant à jamais , indique René Martin.

Celui qui est aussi conseiller municipal pour le district des Carrefours mentionne que le décès de Michel Côté a été subit. Michel était venu la semaine dernière à Trois-Rivières nous rencontrer parce qu’on est en intense préparation pour la prochaine saison. Michel était comme d’habitude de bonne humeur, en pleine forme , ajoute René Martin.

Il s’agit d’une lourde perte pour l’équipe trifluvienne, mais l’homme d’affaires laisse un héritage positif pour le baseball. Il a toujours donné pour soutenir le sport et encourager les jeunes. Michel, il avait beaucoup d’argent et de succès dans tout ce qu’il faisait, mais la seule chose qu’il voulait, il voyait l’équipe de baseball professionnel comme une façon d’aider le baseball chez les jeunes. Ça donne de l'espoir aux jeunes, aux juniors.

René Martin garde en mémoire son immense générosité. C’était sûr qu’il ne ferait jamais une cenne avec les Aigles. C’était sûr que c’était un don perpétuel. Puis, il l’a toujours fait sans rien attendre en retour. Il n’a jamais voulu de publicité par rapport à ce qu’il faisait. Il est comme ça , raconte-t-il.