Le blocage de l’autoroute 75 au Manitoba tire à sa fin

Le blocage de l’autoroute 75 au Manitoba, fermée depuis jeudi par des manifestants, tire à sa fin et la circulation sera possible vers midi, a confirmé la Gendarmerie royale du Canada en conférence de presse.

Cet axe routier est l’un des plus importants dans la province et fait le lien entre Winnipeg et les états américains du Dakota du Nord et du Minnesota. Chaque jour, 73 millions de dollars de marchandises transitent par le poste frontalier d’Emerson, selon une estimation de la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.

L’autoroute 75 était entièrement bloquée dans les deux sens de circulation, à seulement deux kilomètres de la frontière.

Des manifestants qui protestaient contre les restrictions sanitaires et l’obligation vaccinale pour les camionneurs avaient installé plusieurs camions et machines agricoles. Ils laissaient passer uniquement certains biens essentiels et des véhicules d’urgence.

