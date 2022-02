Une longue tempête de pluie, verglas et neige s’amène sur le Québec

Pluie, slush, verglas, neige : tout un cocktail météo attend les Québécois pour terminer la semaine. Patience et prudence seront les mots d'ordre, car la tempête sera beaucoup plus longue qu'à l'habitude.

L'événement météorologique, qui aura d'abord des allures de tempête printanière avant de se transformer en tempête hivernale, devrait durer 36 heures, selon les secteurs, en raison de l'effet combiné de deux dépressions qui s'amènent presque simultanément sur la province.

C'est une tempête assez complexe qui va traverser le Québec au cours des prochains jours , confirme André Cantin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

D'abord, le mercure va commencer à jouer au yoyo à compter de mercredi soir dans la vallée du Saint-Laurent. Les températures vont augmenter considérablement, au point de menacer des records jeudi, au réveil d'une majorité de Québécois. Le mercure devrait avant longtemps afficher 8 °C à Québec et Montréal et frôlera 10 °C au sud de la province.

L'imperméable au lieu du t-shirt

N'y pensez même pas si vous souhaitez par exemple mettre vos poubelles à la rue en t-shirt, car cette hausse des températures sera accompagnée de fortes pluies.

« De 10 à 20 millimètres de pluie sont attendus de façon généralisée au Québec. » — Une citation de André Cantin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Certaines villes de la vallée du Saint-Laurent, comme Québec, pourraient en recevoir davantage.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, les précipitations devront se transformer en verglas durant une courte période. Photo : CBC

Inondations?

Ces pluies torrentielles pourraient ainsi causer quelques inondations, probablement mineures, puisque l'hiver est encore bien ancré dans la Belle Province. Pour le moment, un seul embâcle est surveillé de près par les autorités. Elle se trouve sur la rivière des Prairies, près de Montréal.

La neige au sol va absorber une bonne partie de la pluie , prédit André Cantin. Il devrait y avoir une hausse des rivières, mais c'est plus des accumulations d'eau sur les routes qu'on risque d'observer.

Automobilistes et piétons devront d'ailleurs être extrêmement prudents dans leur sortie, d'autant plus que le mercure va soudainement repasser sous le point de congélation plus tard jeudi.

Ce refroidissement rapide pourrait faire en sorte que routes et trottoirs se transforment en patinoire.

Il risque aussi d'y avoir un court épisode de pluie verglaçante , souligne André Cantin.

Le soleil brille au-dessus de la rivière des Prairies, mercredi, avant la tempête. Ce cours d'eau sera sous surveillance au cours des prochaines heures. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Ne sortez pas vos patins!

Inutile toutefois de sortir vos patins, car la glace sera rapidement recouverte...de neige.

On va perdre une partie du couvert neigeux à cause de la pluie, mais [en deuxième partie du] passage de ce système, il y aura une bordée de neige. Environ 20 centimètres allant de l'Outaouais à la Gaspésie. Le lac Saint-Jean sera un peu plus épargné. La neige va passer plus au sud, sur les régions le long du fleuve , explique le météorologue.

« Certaines régions montagneuses comme les Laurentides, [la réserve faunique] des Laurentides et Charlevoix pourraient en recevoir 25 cm. » — Une citation de André Cantin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Le mélange de pluie, verglas et neige sera particulièrement observable à Québec. (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Retour au travail périlleux

Le retour au travail pourrait donc être particulièrement compliqué vendredi dans les grandes villes du Québec. Des vents atteignant 50 km/h s'inviteront également au cocktail météo.

Ce sera venteux, mais l'effet poudrerie sera moins présent sur les routes en raison de la pluie [qui a précédé la neige] , mentionne André Cantin.

Il n'en demeure pas moins que certains tronçons de route réputés plus problématiques en cas de tempête pourraient fermer, surtout dans l'est de la province.

L'autoroute transcanadienne sera par exemple à surveiller de près, vendredi, dans le secteur de Montmagny-L'Islet, croit M. Cantin.