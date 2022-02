Lise Thériault se paye une sortie en règle contre les détracteurs de Jean Charest

C'est la députée d’Anjou–Louis-Riel, proche de Jean Charest, qui est montée au front mercredi matin pour défendre passionnément ce dernier, dont l'intégrité a été remise en question mardi par les chefs solidaire et péquiste.

Lise Thériault, qui a été ministre pendant le règne de M. Charest, a notamment révélé avoir eu une conversation téléphonique avec lui. La teneur de la conversation a été que les propos qui sont tenus par les chefs de partis sont totalement inacceptables , a fait savoir Mme Thériault, visiblement choquée, sans révéler si son ancien chef compte se présenter sur la scène fédérale.

La veille, sa cheffe actuelle avait fait une sortie plutôt sobre, affirmant ne pas vouloir commenter la course au leadership d'un autre parti. Mercredi matin, Dominique Anglade est allée un peu plus loin en dénonçant les chefs de formations politiques qui viennent s'essuyer les pieds sur le Parti libéral du Québec .

Je veux être très claire : jamais je ne vais accepter ce genre de comportement de gens qui aspirent à gouverner le Québec , a-t-elle laissé tomber.

Proche de Jean Charest, Mme Thériault a été plus virulente. J'étais enragée quand j'ai pris connaissance des propos. Je trouve ça injuste , a-t-elle indiqué.

Je suis une ancienne ministre de M. Charest, je ne suis pas corrompue, mes collègues ne sont pas corrompus et nous n'accepterons pas de nous faire traiter de corrompus! a lancé Mme Thériault, avant d'attaquer à leur tour plusieurs des détracteurs de M. Charest.

Le premier ministre François Legault, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, le chef solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le ministre Éric Caire, le ministre Simon Jolin-Barrette et le député péquiste Joël Arseneau ont notamment été la cible de ses critiques.

« Quand on se drape dans la démocratie, au sens le plus pur... Les chefs de formations politiques et les politiciens qui passent des commentaires auraient intérêt à se regarder avant de lancer des pierres. »