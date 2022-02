Manifestation à Fredericton : la commissaire presse le N.-B. de condamner le racisme

La commissaire a publié une déclaration, mardi, dans laquelle elle exprime sa déception concernant la réponse du gouvernement à la suite des agissements de certains participants lors des manifestations contre les mesures sanitaires qui ont eu lieu en fin de semaine dans la capitale provinciale.

Rester silencieux alors que des signes de suprématie blanche marchent dans nos rues est fondamentalement raciste et ne peut jamais être pacifique , souligne-t-elle.

Manju Varma, commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick, exerce cette fonction depuis septembre 2021. Photo : Gracieuseté/GNB

Manju Varma explique qu’elle a examiné des publications sur les médias sociaux au sujet des manifestations récentes à Fredericton et qu’elle a trouvé des symboles et des images liées à l’ethnonationalisme blanc, la suprématie blanche, l’antisémitisme, la haine anti-réfugiés et les configurations doctrinales dites de l’extrême droite.

« Permettez-moi d’être tout à fait claire et sans équivoque : il s’agit d’actes de violence. » — Une citation de Manju Varma, commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick

Continuer à prétendre que ce rassemblement n’est pas une couverture pour un mouvement antigouvernement, anti-pluraliste et de droite qui mûrit ne luttera pas contre la haine croissante au Nouveau-Brunswick , dit-elle.

Des centaines de personnes ont manifesté dans la capitale du Nouveau-Brunswick vendredi et samedi. La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, a dit samedi que la manifestation était pacifique . L’activité s’est poursuivie dimanche avec moins de manifestants. Il y en avait encore quelques-uns sur les lieux lundi et mardi.

Selon Manju Varma, ces manifestations ne peuvent être considérées comme étant pacifiques à moins que chaque citoyen se sente en sécurité et protégé contre les traumatismes inutiles [...] et des références à l’Holocauste provoque des traumatismes inutiles , dit-elle.

La commissaire dénonce notamment une pancarte ornée d’une étoile de David et qui compare la vaccination obligatoire à l'Holocauste.

Manju Varma presse le gouvernement de ne pas rester neutre

Rester calme tout en voyant des références à la haine, même si cela semble pacifique, ne peut pas non plus être une expérience réussie , ajoute la commissaire Varma.

Elle recommande vivement aux gouvernements d’agir contre le racisme.

« Les gouvernements doivent en tout temps être antiracistes; prétendre à la neutralité, c’est être raciste. Adopter une position neutre valide les croyances du soi-disant convoi et légitime leur idéologie haineuse comme une idéologie tolérée et soutenue par l’État et les forces de l’ordre. » — Une citation de Manju Varma, commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick

Tout ce qu’il faut pour que des méchancetés se produisent, c’est que les gens bien intentionnés demeurent silencieux, explique-t-elle.

La commissaire dit aussi être déçue de voir que les drapeaux du Nouveau-Brunswick et du Canada continuent d’être hissés, soit aux côtés de ceux de groupes de droite et d’extrême droite, soit comme substitut à ceux-ci.

Plusieurs manifestants à Fredericton en fin de semaine portaient le drapeau du Canada. Photo : (CBC/ MRINALI ANCHAN)

Manju Varma dit que des recherches démontrent une croissance effrayante des groupes haineux au Nouveau-Brunswick depuis quelques années.

Le Nouveau-Brunswick doit repousser ces attaques contre notre vision d’une société inclusive, pluraliste et juste , conclut la commissaire.

Radio-Canada Acadie a proposé au bureau du premier ministre du Nouveau-Brunswick de réagir à la déclaration de la commissaire Varma et est en attente d’une réponse.