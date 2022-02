Des ambulanciers de l’Estrie manifestent pour obtenir de meilleures conditions

Après plusieurs jours de grève, les ambulanciers de Lac-Mégantic, Granby et Acton Vale montent la pression d'un cran et manifestent notamment devant le bureau de leur député respectif ce mercredi pour exiger de meilleures conditions de travail. Dans un geste symbolique, des ambulanciers veulent entre autres remettre des pièces de leur uniforme à leur député.

Si les ambulanciers de Granby et Acton Vale sont en grève depuis environ une semaine, ceux de Lac-Mégantic débraient depuis le 14 décembre. Les ambulanciers réclament aux élus de s'entendre avec eux pour renouveler leur convention collective.

Christian Duperron, président du regroupement de travailleurs paramédicaux Tasbi, rappelle que les paramédics sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020 .

Si la question salariale est le point d'achoppement principal, le système des horaires de faction est aussi un enjeu majeur.

Dans la dernière année, près de 410 heures de service n'ont pas été délivrées. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de services ambulanciers. Lorsque cela arrive, on doit faire appel à des véhicules voisins et la relève est à Lambton, qui est à 35 minutes de route [de Lac-Mégantic]. Ajoutez un délai avec les paramédics qui sont en horaire de faction, c'est inconcevable , soutient Christian Duperron.

Le système des horaires de faction creuse un fossé entre les régions et les grands centres, souligne pour sa part Jean Papineau, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier de Granby, puisque cela pousse les ambulanciers à rester tout près des casernes dans le but de répondre aux appels.

Ils sont [de service ] 7 jours sur 7, 24 h sur 24. [Mais ils sont] payés 11,41 heures sur une plage de 24 heures. C'est vraiment un non-sens. [C'est] le point majeur des revendications pour la grève , dénonce le représentant syndical.

Les deux représentants dénoncent le manque d'action de leur député.

Depuis le début des pourparlers, depuis l'élection du député François Jacques, un ancien paramédic qui était bien au fait de la problématique, il s'était engagé à régler la question des horaires. Mais c'est toujours en fonction à Lac-Mégantic , déplore Christan Duperron.

Jean Papineau demande aussi au député de Granby de respecter ses engagements.

François Bonnardel a toujours milité auprès de ses paramédics pour faire avancer la cause dans le passé, mais depuis qu'il est au pouvoir, il semble avoir oublié les paramédics , affirme-t-il.

Enlever la pression

Jean Papineau milite également pour le déploiement d'un projet pilote déjà en place à Longueuil, qui consiste à attribuer un ambulancier dans un véhicule banalisé plutôt qu'une ambulance, qui [servirait pour] les priorités non urgentes, pour essayer d'enlever la pression. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas 100 % de nos patients qui devraient aller à l'urgence. Mais la loi au Québec nous oblige à amener tous nos patients à l'urgence.

Une autre demande importante concerne l'ajout de ressources sur le territoire puisque Jean Papineau maintient que les effectifs à Granby n'ont pas été bonifiés depuis vingt ans.

« On a deux trucks de nuit et trois trucks de jour, ce qui est un non-sens pour une population de 80 000! » — Une citation de Jean Papineau, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier de Granby

Jean Papineau soutient également que les salaires des ambulanciers sont également en dessous des autres métiers d'urgences, comme les policiers et les pompiers. Finalement, il s'explique mal la raison pour laquelle le gouvernement de Québec offre aux ambulanciers une prime COVID deux fois plus basse que celle des autres métiers. Pourtant, nous sommes les plus exposés quand on entre chez les gens , conclut-il.

Des ambulanciers de Saint-Hyacinthe participent également à ces manifestations.