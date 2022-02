L’expérience immersive Beyond Van Gogh reportée à Halifax

L'expérience immersive Beyond Van Gogh qui devait avoir lieu ces jours-ci au Centre des congrès d'Halifax a changé de lieu et sera déplacé à l'extérieur du centre-ville, au Halifax Exhibition Centre, en mai.

Les organisateurs ont annulé l'événement quatre jours avant la présentation de celui-ci, qui devait avoir lieu le 11 février.

Ces changements ont crée du mécontentement chez plusieurs dizaines des détenteurs de billets.

Ils ont dû se tourner vers les réseaux sociaux de l'événement, faute de réponses des organisateurs par courriel ou se butant à un site web leur annonçant qu'ils n'étaient pas admissibles à échanger leurs billets.

J'ai voulu simplement échanger mes billets, le lien ne fonctionnait pas, et il n'y avait pas de numéro de téléphone où appeler. Il y avait un live chat avec du soutien qui ne fonctionnait pas [...] , explique Gabrielle, une résidente de Moncton, qui s'est fait rembourser après avoir envoyé des messages sur les réseaux sociaux et par courriels.

On comprend tous que c'est pas facile de déplacer un gros événement comme ça, mais [au moins] expliquer qu'on va être en contact avec nous dans les 24 à 48 heures. Pour moi, c'était un manque de communication et de transparence.

L'événement est reporté du 8 mai au 12 juin, dans la même période qu'un autre événement distinct sur ce grand maître néerlandais de la peinture au 19e siècle. En effet, Van Gogh 360 aura lieu au forum d'Halifax, à partir du 27 mai.

L'adaptation de « La nuit étoilée » dans l'exposition « Beyond Van Gogh ». Photo : Avec la gracieuseté de Normal Studio

Problème d'inondations

L'événement culturel qui nécessite plus de 30 000 pieds carré d'espace a dû être annulé en raison d'une inondation survenue plus tôt en janvier.

Au fur et à mesure que nous travaillions sur le calendrier de réparation, il est devenu clair que nous ne pouvions pas accueillir l'exposition Van Gogh qui devait commencer le week-end dernier , a indiqué Erin Esiyok-Prime, aux communications du Centre des congrès d'Halifax.

Un citoyen de la région d'Halifax, Robert-Yves Mazerolle, s’est rendu dimanche au centre-ville d'Halifax, avec sa conjointe, après avoir reçu un message texte lui rappelant l'événement.

On arrive là et il n'y avait rien sur l'exposition. Je regarde le texto reçu en après-midi. Je me sentais comme un idiot qui n'avait pas bien lu ses affaires , raconte-t-il.

« Finalement on se rend à Exhibition Centre, qui est à l'extérieur de la ville. On arrive là, il n'y a personne sauf une voiture avec des dames qui faisaient la même chose que nous autres. Ça m'a comme donné un goût amer et ça ne me tente pas d'y retourner au mois de mai, alors j'ai envoyé ma demande de remboursement. » — Une citation de Le détenteur de billet Robert-Yves Mazerolle

Mercredi, il attendait toujours sont remboursement de 103 $ pour deux billets.

Certains, comme Sylvie Boisvert, auraient préféré faire affaire avec une organisation locale, plutôt qu'une plateforme américaine, ShowClix, qui administre la vente de billets du groupe nord-américain Paquin Entertainment, l'organisateur.

J'ai préféré me faire rembourser, je vais les laisser s'installer, puis là je rachèterai si je suis disponible , explique celle qui a reçu un remboursement.

Ça m'a surpris que ce soit annulé si rapidement, à la dernière minute. J'aurais aimé que ce soit le Centre des Congrès qui vende les billets, des fois c'est plus sûr. C'est plus facile s'il arrive quelques chose de se faire rembourser , dit Sylvie Boisvert.

Le porte-parole local de Beyond Van Gogh, John Tellem, assure que son organisation travaille actuellement sur chaque demande de remboursement et changement de billets.