Invitation à participer à une exposition sur René Lévesque

Né en Gaspésie, René Lévesque y a grandi et étudié. Les gens qui l’ont côtoyé pourraient se sentir interpellés par cet appel d’objets qui ciblent particulièrement certaines périodes, dont la jeunesse de l’ancien premier ministre.

L'institution a lancé cet appel à la population dans le but de rassembler des éléments qui seront mis en valeur dans une exposition prévue le 17 novembre prochain.

La Fondation René-Lévesque et le musée veulent rendre hommage à l'homme politique, dans le cadre des célébrations entourant le 100e anniversaire de la naissance de l’ancien premier ministre.

Chargée de projet d’exposition au Musée de la civilisation à Québec, Coline Niess explique que les idéateurs de l’exposition souhaitent mettre en valeur la personnalité de l’homme politique. On s’est dit que cela pourrait être intéressant de voir la construction de la personnalité de René Lévesque. On va chercher à piquer la curiosité des visiteurs avec des objets du quotidien, qui font appel à l’intime , a indiqué Mme Niess au micro de l'émission Bon Pied, bonne heure.

Certaines périodes de la vie de René Lévesque sont très documentées tandis que d’autres le sont moins. C’est le cas notamment de sa jeunesse à New Carlisle ou de son passage au séminaire de Gaspé.

Le musée portera une attention particulière aux objets issus de moments de sa vie avant son saut en politique en 1960.

Les objets peuvent aussi être de différentes natures. Films en 8 mm, photos, vieux bulletins d’école, napperons signés, énumère Mme Niess.

René Lévesque a laissé sa marque un peu partout en Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada

Les artefacts peuvent paraître de prime abord sans intérêt sauf pour la personne qui les possède. Ce sont des objets qui racontent une histoire entre René Lévesque et cette personne, souligne la chargée de projet. On cherche de petits bijoux que les gens ne connaissent pas. On cherche d’autres regards.

Coline Niess donne l’exemple d’un enseignant qui leur a raconté que sa classe envoyait toujours une carte postale de Noël au premier ministre en titre. En poste, René Lévesque a pris la peine de répondre aux enfants. Cette carte est gardée précieusement par l’enseignant.

On a reçu une cinquantaine de propositions depuis lundi matin. Des gens appellent pour raconter des histoires. , fait valoir la porte-parole du musée.

Outre leur état de conservation, ce sont d’ailleurs ces récits qui guideront le choix des pièces retenues.

L'appel à objets est ouvert jusqu’au 14 avril. Il s’agit de prêts qui seront rendus à leur propriétaire après l’événement.

Une page spéciale a été créée pour la cueillette des objets sur le site du Musée de la civilisation.