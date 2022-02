Maladie inconnue : une commission d’enquête n’est « pas nécessaire », dit Serge Cormier

Les dix députés fédéraux du Nouveau-Brunswick ne se bousculent pas pour accorder des entrevues au sujet du syndrome neurologique de cause inconnue.

Des questions écrites leur ont été envoyées par Radio-Canada il y a plus de trois semaines, le 24 janvier dernier, afin de voir s'ils pensent qu'une commission d'enquête fédérale devait être instituée sur le sujet. Il s'agissait également de savoir ce qu'ils avaient l'intention de faire pour aider les patients du Nouveau-Brunswick qui sont toujours sans réponse.

Serge Cormier, le seul député qui se prononce

Des dix députés fédéraux du Nouveau-Brunswick, seul le représentant libéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a bien voulu accorder une entrevue de vive voix sur cette question.

Le député ne voit pas, pour l'instant, la nécessité d'une commission d'enquête fédérale sur la maladie inconnue.

Je ne pense pas qu'on est rendus là du tout et je ne pense pas qu'on aura besoin de se rendre là , affirme-t-il.

Il se montre toutefois préoccupé, d'autant plus que des résidents de sa circonscription sont touchés.

Depuis le tout début, j'ai eu une rencontre avec le bureau du premier ministre Trudeau là-dessus et le bureau du ministre de la Santé, moi et mes collègues, comme Ginette Petitpas-Taylor, par exemple. , indique-t-il. Je m'en rappelle, on a fait sûr et certain que la province du Nouveau-Brunswick avait toutes les ressources nécessaires qu'ils allaient nous demander à leur disposition.

Il affirme qu'il faut mettre la politique de côté et souligne que le gouvernement fédéral a collaboré avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick depuis le début.

On a mis toutes les ressources nécessaires avec l'Agence de santé publique du Canada à la disposition du gouvernement du Nouveau-Brunswick , répète-t-il.

On a mis beaucoup de scientifiques à sa disposition, des épidémiologistes aussi. On a assisté, avec certains échanges d'informations sur différents cas possibles de maladie. On a même mis un groupe de travail en place avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Malheureusement, le groupe de travail, à la demande un peu du gouvernement du Nouveau-Brunswick, a été mis en pause. On a dit à la province du Nouveau-Brunswick qu'on était là n'importe quand elle avait besoin de nous.

La plupart des députés silencieux

Dominic LeBlanc, député libéral fédéral de Beauséjour Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

De leur côté, les porte-paroles des députés libéraux Dominic LeBlanc [Beauséjlour] et Ginette Petitpas Taylor [Moncton-Riverview-Dieppe], nous suggèrent plutôt de poser les questions à l'Agence de santé publique du Canada.

Dans une réponse par courriel, le député libéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, indique que la protection de la santé de la population canadienne est d'une importance capitale pour le gouvernement du Canada . Et ajoute que l'Agence de la santé publique du Canada collabore avec la province, sur demande, par rapport à certains aspects de l’enquête .

Le député libéral fédéral de Madawaska–Restigouche, René Arseneault Photo : Radio-Canada / Zoom/FÉÉCUM

Les députés suivants n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevues envoyées le 24 janvier et malgré des relances par téléphone à leurs bureaux respectifs :

Rob Moore [Conservateur, Fundy Royal];

John Williamson [Conservateur, Nouveau-Brunswick Sud-Ouest];

Jenica Atwin [Libéral, Fredericton];

Richard Bragdon:[Conservateur, Tobique-Mactaquac];

Wayne Long [Libéral, Saint-John-Rothesay];

Jake Stewart [Conservateur, Miramichi-Grand Lake]

Rappelons que le 4 janvier dernier, le groupe de défense des patients BloodWatch a envoyé une demande formelle au président du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, Sean Casey, pour qu'une enquête soit immédiatement déclenchée sur le mystérieux syndrome neurologique de cause inconnue .

Dans une réponse, le 15 février, Sean Casey a répondu qu’il n’est pas prévu pour le moment d’étudier cette question.

L'Agence de la santé publique fait le point

L'Agence de la santé publique du Canada a répondu, par courriel, aux mêmes questions qui ont été soumises aux dix députés fédéraux du Nouveau-Brunswick.

Est-ce qu'il devrait y avoir une commission d'enquête fédérale sur la maladie inconnue?

Les enquêtes publiques fédérales ont porté sur des questions relevant de la compétence fédérale , répond une porte-parole, Anna Maddison.

À ce jour, l'enquête se limite aux cas dans la province du Nouveau-Brunswick. À mesure que l'enquête provinciale progresse, l'Agence de la santé publique du Canada ASPC se tient prête à fournir du soutien additionnel au Nouveau-Brunswick, au besoin ou sur demande.

L'agence fédérale ajoute que le gouvernement du Canada informera la population si un risque pour la santé humaine était révélé pendant l'enquête en cours dans la province ou s'il est découvert que des mesures peuvent être prises pour prévenir d'autres cas.