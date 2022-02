L’utilisation de la force presque inévitable, selon l’ancien chef de police d’Ottawa

Je sais que le chef Sloly voulait résoudre cette crise sans application de la force, essayer de négocier, et de voir les personnes qui sont venues occuper notre ville partir volontairement. Mais quand on regarde à Windsor et les autres manifestations qui ont eu lieu, c’est possible qu’on soit obligé d’utiliser la force. Je pense que, dans le cas d’Ottawa, un effort va devoir être fait pour pouvoir enlever ceux qui veulent rester , a lancé l’ancien chef de police du Service de police d'Ottawa SPO , en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Charles Bordeleau a été surpris par la démission de Peter Sloly, mardi, alors que ce dernier lui avait succédé en octobre 2019. Malgré la situation actuelle, il a tenu à lui rendre hommage.

Le chef du Service de police d'Ottawa, Peter Sloly, a démissionné le 15 février 2022 (archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le job de chef de police, c’est un rôle très important, mais aussi très difficile, surtout à Ottawa, où on ajoute une complexité avec la présence du fédéral et tous les partenaires avec lesquels il faut travailler. Ça a dû être une décision difficile [pour Peter Sloly].

Le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, rappelle toutefois qu’en choisissant M. Sloly, la Ville avait fait le choix de l’expérience.

Le chef de la police venait d'une grande ville, Toronto. Il a vécu les grandes manifestations avec le G20, il y a quelques années.

« [Peter Sloly] voulait faire une différence à Ottawa, il a fait une différence, mais nous sommes aujourd’hui face à des défis considérables. » — Une citation de Charles Bordeleau, ancien chef du Service de police d’Ottawa

Selon l'analyse de M. Bordeleau, trois facteurs ont rendu la démission de M. Sloly inéluctable : la perte de confiance du public, la grogne du conseil municipal et le malaise ressenti à l’interne par certains policiers.

C’est important d’avoir un chef de police qui a la confiance de ses membres et de la communauté , explique M. Bordeleau.

Une approche contestée?

L’absence de volonté d’intervenir de façon plus musclée a peut-être également joué sur la confiance des policiers vis-à-vis de leur chef, poursuit l'ancien chef de police.

Je pense que l’approche qui a été utilisée a certainement amené une certaine frustration aux membres sur le terrain. Ils auraient peut-être aimé utiliser une autre approche, parce que ça fait 19 jours que la négociation dure. Je pense aussi qu’il y a eu une chance, au début, après la première fin de semaine, d’avoir une action plus agressive pour cibler soit les organisateurs, soit les manifestants qui ont décidé de rester, quand le nombre était plus petit. Je pense que les membres se sont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas les arrêter en grand nombre et pourquoi [ils devaient] attendre.

Steve Bell (à gauche) était jusqu'à tout récemment l'adjoint de Peter Sloly (à droite), avant que ce dernier ne remette sa démission (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

C’est Steve Bell qui a été chargé de prendre le relais du chef Sloly de façon intérimaire, en plein milieu de la crise actuelle. M. Bordeleau, qui le connaît bien, dit avoir confiance en son style de leadership .

J’ai travaillé avec Steve, je l’ai promu quand j’étais le chef de la police d’Ottawa. C’est un individu avec beaucoup d’éthique, qui peut prendre des décisions, qui considère ses membres et la communauté. Il est très efficace.

Fixer un ultimatum

La manifestation des camionneurs entame son vingtième jour, mercredi. Pour le conseiller municipal de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, il est temps d’y mettre un terme.

On a encore le Centre Rideau qui est fermé, le transport en commun et les autobus qui ne peuvent pas circuler à travers le centre-ville, les gens qui continuent au quotidien à vivre des micro-agressions en marchant dans la rue ou en attendant l'autobus. Alors, évidemment, le fait que la Gendarmerie royale du Canada GRC va prendre les commandes, ça peut être une bonne chose. Mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est une fin de l'occupation illégale, puis des actions concrètes des autorités policières , dit-il à Radio-Canada.

La manifestation à Ottawa entame son vingtième jour. Photo : Getty Images / Scott Olson

Pour lui, la solution est de donner un ultimatum aux manifestants.

Si on voit ce qui s'est fait au pont, à Windsor, la fin de semaine dernière, c’est : "on vous donne 24 heures, sinon les autorités vont se rendre sur le terrain et vous arrêter" , explique-t-il.

Le conseiller municipal estime la réponse à la crise beaucoup trop tardive.

Si j'avais eu l'autorité, comme plusieurs membres du conseil d'ailleurs, on aurait fait un ultimatum beaucoup plus clair, beaucoup plus rapidement. On aurait déclaré l'état d'urgence au niveau municipal beaucoup plus rapidement aussi. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit apprendre. Il devrait sans doute y avoir une enquête.

Quoi qu’il advienne, M. Fleury concède qu’un retour à la normale prendra du temps.