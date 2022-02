Fin de tests PCR obligatoires : l’industrie du voyage et du tourisme se réjouit

L’annonce du gouvernement fédéral de mettre fin à l’obligation d’avoir un résultat négatif à un test PCR de dépistage de la COVID-19 soulage l’industrie du voyage et du tourisme à Winnipeg.

Mardi, Ottawa a annoncé que les voyageurs adéquatement vaccinés ne seront plus obligés de présenter un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR à leur arrivée au Canada à compter du 28 février.

Ils devront tout de même présenter un test de détection d’antigène administré par une clinique avant leur vol ou leur arrivée à destination, a noté le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, lors d’une conférence de presse.

Les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas complètement vaccinés n'auront plus à faire de quarantaine à leur retour de voyage.

Actuellement, les voyageurs entrant au Canada doivent présenter la preuve d'un test moléculaire négatif effectué dans les 72 heures précédant leur vol de départ ou leur arrivée prévue à la frontière terrestre.

Selon le propriétaire de My Choice Travel and Tour Inc. à Winnipeg, Ajay Kumar, c’est une bonne chose .

Il explique que plusieurs de ses clients voyagent dans la région du Punjab, en Inde, et que le test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR coûteux est un obstacle important.

M. Kumar se dit heureux d’apprendre que le fédéral met aussi fin à sa recommandation contre les voyages non essentiels.

Je suis sûr que le monde sortira de cette pandémie, lentement mais sûrement.

L’agente de voyage Rebecca Perron se réjouit également de l'élimination de l'exigence du test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , car cette règle avait tendance à gâcher les derniers jours de vacances des personnes qui attendaient les résultats .

L'agente de voyages chez Travel Professional International Shirley Noël se dit particulièrement heureuse de la levée de la quarantaine obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Ça aide beaucoup, car ils n'auront plus à manquer la garderie ou l'école pendant deux semaines.

Depuis le début du mois de février, Rebecca Perron et Shirley Noël disent avoir remarqué un afflux de voyageurs.

Notre téléphone n'a pas cessé de sonner. Nous sommes très occupés , dit Mme Perron.

Le problème qu'on a maintenant c'est qu'on n’a pas assez de place dans les avions , renchérit Shirley Noël.

Le vice-président des communications et des relations gouvernementales à l'Autorité aéroportuaire de Winnipeg, Tyler MacAfee, affirme que ces assouplissements sont un pas vers la bonne direction .

Ça arrive juste à temps pour le congé de mars. C'est l'une des périodes les plus chargées de l'année à l'aéroport. C’est encourageant de savoir que les gens vont se déplacer et voyager à nouveau.

Les changements dans la fréquence et le volume des vols ne seront pas immédiats, explique Tyler MacAfee, car les compagnies aériennes établissent généralement leurs horaires des mois à l'avance.

Toutefois, c’est un signal aux compagnies aériennes que le Canada s'ouvre, tout comme le reste du monde l'a déjà fait.

M. MacAfee soutient que l'aéroport souhaite que les tests rapides soient aussi éliminés

Les responsables fédéraux ont aussi déclaré que si la situation épidémiologique continue de s'améliorer, que le nombre d'hospitalisations diminue et que les Canadiens continuent de recevoir leurs vaccins de rappel, les restrictions pourraient être assouplies à nouveau dans les semaines à venir.

Rebecca Perron indique que les agences de voyages seront de plus en plus occupées.