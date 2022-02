Le Conseil municipal de Calgary suit le gouvernement sur la question du masque

Dans un vote de 8 contre 7, le Conseil municipal avait initialement voté pour abroger le règlement municipal sur le port du masque le 1er mars. Un amendement pour repousser la date au 31 mars a été suggéré par la conseillère Jennifer Wyness, mais le conseil en a décidé autrement, refusant la proposition.

C’est finalement l’amendement voulant que le règlement soit aligné avec la politique du gouvernement provincial qui a été retenu. Le Conseil municipal a donc décidé de suivre la décision du gouvernement de lever la restriction du port du masque pour les jeunes de 12 ans et moins, qui a débuté le 14 février dernier.

La Ville étudie aussi la possibilité d'imposer le port du masque dans les bâtiments qu'elle gère, ainsi qu'à la compagnie de transport Calgary Transit.

Rappelons que le gouvernement de Jason Kenney a indiqué vouloir lever l’obligation du port du masque et d’autres restrictions, si la situation entourant le nombre d’hospitalisations le permet. Le plan de d'assouplissement des mesures en trois étapes prévoit pour l’instant le 1er mars comme date, mais le premier ministre n’a pas précisé de chiffres précis pouvant permettre la levée des autres restrictions.

La mairesse de la Ville de Calgary, Jyoti Gondek, a tout de même indiqué s’attendre à ce que le gouvernement lève l’obligation le 1er mars prochain. Ce sera probablement le 1er mars, mais [le gouvernement] nous dit : ''nous devons attendre et voir ce qui se passe et nous allons garder un œil sur les données''.

Je voudrais dire aux citoyens que si vous êtes plus confortables à porter un masque, s'il vous plaît, continuez à le faire. Vous allez me voir avec mon masque, et vous allez voir plusieurs de mes collègues avec leur masque également.

Les conseillers municipaux Raj Dhaliwal et Richard Pootmans sont les seuls qui se sont opposés à la décision du conseil.

Trop tôt ?

Même si l’obligation de porter un masque sera bientôt levée, pour la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, le masque demeure important.

Le masque reste une mesure de santé très prudente et ceux qui portent un masque doivent être soutenus. Ceux qui ne portent plus de masque doivent également être soutenus afin que le moindre problème ne vienne pas creuser encore davantage le fossé au sein de notre communauté.

Le conseiller municipal Dan McLean croit que l'harmonisation avec les politiques provinciales est une bonne nouvelle. Je suis heureux que les politiques de la ville soient alignées avec celles de la province, de cette manière il y a bien moins de confusion.

Dan Gregson, médecin spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste à l’Université de Calgary, estime quant à lui que le Conseil municipal devrait attendre que les hôpitaux puissent être en mesure de prendre en charge les patients d'une potentielle nouvelle vague avant de lever l’obligation du port du masque.