Une première entraîneuse à temps plein dans la Ligue canadienne de football

Tanya Walter, originaire de Forestburg, en Alberta, se dit très emballée par son accession à la LCF. LCF.

Mon téléphone ne dérougit pas ces derniers jours. C’est impressionnant, le nombre de gens qui m’appuient et l’impact que j’ai pu avoir tout au long de mon parcours sans le réaliser.

« Ce qui me fait le plus plaisir, honnêtement, ce sont les jeunes filles que j’ai entraînées qui me contactent et juste de savoir à quel point [mon nouveau poste] est significatif pour elles. » — Une citation de Tanya Walter

J’ai grandi sans modèle sportif féminin, parce que les femmes n’avaient pas encore une grande place dans les sports, mais c’est en train de changer et je suis heureuse d’en faire partie , confie la nouvelle recrue de l'équipe d'entraîneurs des Lions de la Colombie-Britannique.

Tanya Walter était membre de l'équipe féminine canadienne de football en 2017, au moment où la formation a remporté l'argent au Championnat du monde de la Fédération internationale de football américain.

Tanya Walter a joué avec le Storm d'Edmonton, de la Ligue de football féminine de l'Ouest.

Depuis 2017, elle a aussi entraîné des équipes à l'École secondaire St. Francis Xavier, d'Edmonton.

La nouvelle entraîneuse adjointe a également été entraîneuse invitée chez les Edmonton Huskies, de la Ligue canadienne de football junior, et assistante dans l’équipe de football de contact féminin West Edmonton Raiders.

Les Lions de la Colombie-Britannique. Photo : Lions de la Colombie-Britannique

Nous sommes très heureux d’accueillir Tanya dans notre équipe d’entraîneurs , écrit Rick Campbell, l’entraîneur en chef des Lions et codirecteur général de l’équipe, dans un communiqué.

En plus de son expérience et de son dévouement pour le football, l’éthique de travail de Tanya et son enthousiasme vont être des atouts pour notre équipe.

Avec des informations de l'émission Edmonton AM