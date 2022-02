Risque de pluie verglaçante et grésil dans le Sud de l’Ontario

Environnement Canada prévoit un mélange de pluie et de neige de mercredi soir à vendredi dans le Sud de l'Ontario avec possibilité de pluie verglaçante et de grésil.

La région de Toronto, par exemple, devrait recevoir 15 à 25 mm de pluie de mercredi soir à jeudi soir.

Il y a aussi un risque de pluie verglaçante mêlée de grésil jeudi après-midi ou jeudi soir.

De la neige parfois forte et de la poudrerie doivent ensuite s'abattre sur le Grand Toronto jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, indique Environnement Canada.

Les accumulations de neige pourraient atteindre 10 à 20 cm.

Ce cocktail météorologique est le résultat d'une dépression qui se déplace vers le nord-est sur le lac Érié et le lac Ontario, explique Environnement Canada.

L'agence fédérale prévient que la trajectoire de la dépression demeure incertaine pour le moment; par conséquent, le type de précipitations, la durée de l'épisode et les quantités de précipitations pourraient changer.

Dans les régions de Hamilton et de Niagara, 10 à 25 mm de pluie sont attendus de mercredi soir à jeudi après-midi et 10 à 15 cm de neige par la suite avec de la poudrerie par endroits. Il y a une possibilité de pluie verglaçante mêlée de grésil jeudi matin ou jeudi après-midi.

Environnement Canada prévoit 15 à 25 mm de pluie dans la région de Kingston de mercredi soir à jeudi soir avec risque de pluie verglaçante et grésil. De la neige parfois forte et de la poudrerie sont attendues jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Les accumulations de neige pourraient varier de 10 à 20 cm.