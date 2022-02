Un cocktail météo attendu au Bas-Saint-Laurent

De fortes précipitations sont attendues entre mercredi soir et vendredi au Bas-Saint-Laurent.

Une dépression en provenance des Prairies américaines causera une hausse des températures, si bien que le mercure devrait dépasser le point de congélation dans la journée de jeudi.

Les précipitations devraient commencer sous forme de neige mercredi après-midi pour ensuite se changer en pluie dans les heures qui vont suivre.

Les fortes pluies risquent de causer des crues soudaines par endroits et une accumulation d'eau sur les routes jeudi , indique Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial qui vise tous les secteurs de la région.

La pluie se changera ensuite en neige à compter de jeudi soir.

Comme les températures risquent de chuter rapidement, les surfaces comme les trottoirs et les routes pourraient devenir glacées et glissantes, indique Environnement Canada, qui invite à reporter tout déplacement non essentiel.

Plus de 20 centimètres de neige sont ensuite attendus dans la nuit de jeudi à vendredi.