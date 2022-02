La GRC accusée de s’acharner pour couvrir ses erreurs lors de la fusillade de Portapique

Des documents judiciaires dévoilent la façon dont Brian Brewster, le beau-frère de l'épouse du tireur, aurait été traité par la Gendarmerie royale du Canada GRC après les meurtres. Il accuse la police d'avoir violé ses droits lorsqu'ils l'ont interrogé.

La police a utilisé la manipulation et la ruse pour obtenir de lui des déclarations qui se retournent maintenant contre lui devant un tribunal provincial , dit Tom Singleton, l'avocat d’Halifax qui représente Brian Brewster.

L’homme de 61 ans, de Lucasville, en Nouvelle-Écosse, a plaidé non coupable à une accusation d'avoir fourni au tireur des cartouches Remington et des cartouches Smith & Wesson au cours du mois précédant le massacre.

Gabriel Wortman a assassiné 22 personnes, dont une femme enceinte, dans plusieurs communautés rurales les 18 et 19 avril 2020 et il a incendié plusieurs maisons, dont son chalet à Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Il a réussi à parcourir près de 200 kilomètres, à bord d’une réplique d'une voiture de la Gendarmerie royale du Canada GRC alors qu'il était déguisé en agent. La police la retrouvé par hasard dans une station d’essence lui a tiré dessus et l’a tué.

Les derniers instants de la traque du suspect, le 19 avril 2020 à une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Les familles des victimes et des membres du public ont accusé la Gendarmerie royale du Canada GRC de ne pas en avoir fait assez pour arrêter le tireur et avertir adéquatement le public.

La Couronne conteste la suggestion que les enquêteurs étaient obligés de dire à Brian Brewster qu'il pouvait consulter un avocat lors d'une entrevue, et ce sera à un juge de décider si les déclarations de juin 2020 seront recevables lorsque son procès commencera l'été prochain.

La Couronne procède sommairement, ce qui signifie qu'une condamnation est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de moins de deux ans. Mais, Tom Singleton croit que si son client est reconnu coupable, il est plus susceptible d'être condamné à une brève période de probation qu'à la prison.

Une affaire inhabituelle selon l'avocat

La quantité de ressources qui y sont consacrées par la GRC et le Service des poursuites pénales ne ressemble à aucun autre cas de condamnation sommaire que j'ai eu à traiter au cours de mes quelque 30 années de pratique ,explique-t-il.

Je pense que la GRC adore l'idée d'avoir un bouc émissaire sur lequel elle peut détourner l'attention d'elle-même.

« À mon avis ce n'est rien de plus qu'un effort pour détourner l'attention de l'incompétence de la GRC » — Une citation de Tom Singleton , avocat de Brian Brewster

La GRC dit qu'il serait inapproprié de commenter puisque l'affaire est devant les tribunaux.

Il n'est pas surprenant que la GRC consacre beaucoup d'efforts à l'affaire compte tenu de l'examen minutieux auquel la police a été confrontée à la suite de la fusillade, croit Wayne MacKay, professeur de droit à l'Université Dalhousie.

La GRC a été vivement critiquée pour sa gestion de la tragédie de Portapique et elle serait sans aucun doute motivée à essayer de traiter n'importe quel aspect, même assez mineur comme celui-ci, d'une manière qui lui permettrait d'apparaître comme à la fois une force de police efficace et équitable , dit-il.

Il n'est pas surprenant que la GRC consacre beaucoup d'efforts à cette affaire croit Wayne MacKay, professeur de droit à l'Université Dalhousie. Photo : CBC

Enquête de la GRC sur les armes

Même si le tireur était mort, la Gendarmerie royale du Canada GRC a lancé une enquête. La police cherchait à savoir comment il avait obtenu les armes qu'il avait utilisées et si quelqu'un l'avait aidé de quelque manière que ce soit.

Plus de sept mois plus tard, la Gendarmerie royale du Canada GRC a accusé trois personnes de transfert de munitions.Lisa Banfield, son frère, James Banfield, et son beau-frèreBrian Brewster.

James Banfield a plaidé coupable en janvier et attend sa condamnation le 1er juin. Son avocate, Michelle James, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les affaires pénales ne seront pas résolues d'ici la semaine prochaine lorsque la Commission fédérale-provinciale sur les pertes massives d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse va commencer ses audiences publiques. Et on ne sait toujours pas quel rôle, les trois personnes accusées d'avoir fourni des munitions au tireur lors de ces audiences.

Retour sur ce qui s’est passé

Brian Brewster a parlé à la GRC GRC à deux reprises à son domicile en 2020 : d'abord le 19 avril, quelques heures après que lui et d'autres proches aient quitté la garde à vue de la police régionale d'Halifax, puis de nouveau le 30 juin.

Son avocat dit qu’il n'était pas au courant de faire l'objet d'une enquête jusqu'à ce que la police produise un mandat de perquisition et saisisse son téléphone à la fin du deuxième entretien. À son insu, les tribunaux avaient déjà accordé à la police l'autorisation de fouiller ses relevés bancaires.

Ils ont décidé qu'ils n'allaient pas lui parler du mandat avant la fin de l'entretien, car le lui dire pourrait l'amener à appeler un avocat , croit l’avocat.

Il n'est pas inhabituel pour les avocats de la défense de contester la Charte et de remettre en question l'admissibilité de la preuve. Dans cette affaire, Tom Singleton a déposé une requête auprès du tribunal affirmant que la deuxième déclaration de client à la police constituait une violation parce que la Gendarmerie royale du Canada GRC avait intentionnellement porté atteinte au droit de son client d'être informé qu'il pouvait consulter un avocat.

Il ajoute que son client a parlé à la police parce qu'il était horrifié par ce qui s'était passé et qu'il voulait aider.

Les 22 victimes de la tuerie de Portapique. Photo : Radio-Canada

Pendant ce temps, la Couronne soutient que la section de la charte ne s'applique pas parce que même si Brian Brewster était un suspect le 30 juin, il n'a pas été détenu ou arrêté et il a toujours eu la possibilité de mettre fin aux rencontres.

Les procureurs de la Couronne Shauna MacDonald et Mark Heerma ont refusé une demande d'entrevue.

La Couronne a inclus dans ses documents un document sur les objectifs de l'entrevue indiquant que le plan de la GRC était de saisir le téléphone cellulaire de Brian Brewster à la fin de l'entrevue.

Une transcription de l'interrogatoire de police ne fait pas partie du dossier du tribunal.

Tom Singleton rappelle que son client n'a pas de casier judiciaire ni d'interaction avec le système judiciaire et que ses accusations avaient créé un cauchemar puisque le public l'associe maintenant au massacre.

L'affaire criminelle ne sera pas la fin des déboires juridiques de Brian Brewster. Lui James et Lisa Banfield sont également accusés dans une affaire civile lancée par les familles des victimes.