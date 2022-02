Deux contrats octroyés pour la réfection de l’autogare du Havre

L’infrastructure, vétuste, a grand besoin d’investissements. En avril 2021, dans la foulée de l’abandon du projet d’amphithéâtre culturel et sportif sur la zone ferroviaire, l’administration de Josée Néron avait entériné un règlement d’emprunt de 12,7 millions de dollars pour un projet global de rénovation de l’autogare.

Cette décision a fait consensus à la table du conseil de l’époque. Trois options étaient alors envisagées : la démolition complète du stationnement à étages, suivie d’une reconstruction, le démantèlement de l’autogare pour paver la voie à l’aménagement d’un stationnement au sol et la rénovation complète des infrastructures actuelles. La dernière proposition a été choisie.

Ingénierie et architecture

Lors d’une récente assemblée du comité exécutif de Saguenay, les élus ont entériné l’octroi d’un premier contrat pour des services professionnels en ingénierie. Trois entreprises ont déposé une soumission pour les travaux d’abord estimés à 1,2 million de dollars par la Ville. C’est le plus bas soumissionnaire, WSP Canada, qui a obtenu le contrat de 761 364 $.

Pour ce qui est des services professionnels en architecture, la firme EPA Architecture a été choisie parmi quatre soumissionnaires. Le mandat totalise 423 912 $. Deux des entreprises qui ont déposé une proposition ont obtenu un pointage inférieur à 70 % et ont donc été écartées. La soumission d’un troisième bureau d’architectes a été jugée non conforme et a elle aussi été rejetée.

La première pelletée de terre en vue de la réfection de l’autogare du Havre devrait être soulevée avant la fin de l’année. La rénovation est attendue depuis longtemps au centre-ville de Chicoutimi et viendra régler le problème criant de manques d’espaces de stationnement à proximité de la rue Racine.