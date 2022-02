Environnement Canada évoque un mélange salissant de temps hivernal dans les prévisions, qui durera de mercredi à vendredi matin.

L'avis couvre notamment :

Chatham-Kent

Parc Rondeau

Windsor

Leamington

Le Comté d'Essex

Environnement Canada indique qu'un système de basse pression devrait se déplacer vers le nord-est sur le lac Érié et le lac Ontario jeudi soir, ce qui pourrait apporter de la neige et de la pluie dans le Sud de l'Ontario.

Les précipitations devraient commencer en fin de journée mercredi, et jusqu'à 25 millimètres de pluie devraient tomber d'ici jeudi après-midi.

De la pluie verglaçante mélangée à du grésil est possible jeudi après-midi et soir, et jusqu'à huit centimètres de neige sont attendus, à partir de jeudi soir et jusqu'à vendredi matin.