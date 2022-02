Sherbrooke investira 58 millions de dollars pour des autobus électriques

Le conseiller municipal du district du Golf, Marc Denault, a commenté avec enthousiasme cet ajout de trente autobus électriques à Sherbrooke, tout en rappelant que dix autres de ces véhicules avaient déjà été prévue pour les années 2022 et 2023.

Le conseiller qualifie ce moment d' historique pour la Ville de Sherbrooke puisqu'il s'agit de l'amorce du virage au point de vue vert en lien avec le transport .

À la suite de l'engagement du gouvernement du Québec de faire un virage pour 2025, on avait déjà pris un peu d'avance là-dessus, expose Marc Denault. On est parmi les sociétés de transport qui vont être mesure de faire le déploiement parmi les plus vites au Québec, donc félicitations à la ville de Sherbrooke pour son appui financier.

Agrandissement de la station du Cégep de Sherbrooke

Les élus ont aussi adopté un budget de 3,5 millions de dollars pour agrandir la salle d'attente des usagers du transport public au Cégep de Sherbrooke, ainsi que pour y améliorer les aires de repos des employés.

En raison de la fermeture de la station du centre-ville, Marc Denault explique qu'un agrandissement de cette station du Cégep était maintenant nécessaire.