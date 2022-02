Réforme municipale : Lac-Baker soumet une autre proposition à Fredericton

Les élus de Lac-Baker refusent la proposition du gouvernement de Blaine Higgs de se joindre aux collectivités voisines de la Communauté rurale du Haut-Madawaska.

La mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier, et son conseil ont soumis cette semaine une nouvelle proposition au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, qui promet d'y répondre la semaine prochaine.

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale. Photo : Radio-Canada

On a eu une bonne discussion avec Mme la maire Pelletier et son conseil. Ils ont élaboré leur position. On a élaboré un peu sur le Livre blanc, le papier blanc, et ses objectifs. Donc, c’est vraiment important que chaque bord communique et se comprenne aussi , a déclaré le ministre Daniel Allain.

Roseline Pelletier, mairesse de Lac-Baker. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Lac-Baker cherche à développer davantage l'industrie touristique dans la région en misant sur la nature. Elle cite en exemple une nouvelle entreprise de camping de luxe qui a ouvert ses portes en décembre.

On a des dômes là maintenant qui opèrent depuis le mois de décembre, je crois, qui sont ouverts. C'est ce genre de tourisme là qu'on cherche, très près de la nature. Avec un gouvernement local, on a la possibilité de contrôler tout ça rapidement de façon efficace. Selon nous, la fusion ralentirait beaucoup notre élan et notre prise de décision. On serait dans un plus grand ensemble , a indiqué la mairesse Roseline Pelletier.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie, d’ICI Acadie