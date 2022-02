Un projet pilote en vue de l’interdiction de certains produits à usage unique à Sherbrooke

25 entreprises seront invitées à prendre part à ce projet orchestré par le Bureau de l’Environnement et le Bureau de la coordination du développement économique.

Rappelons que la Ville de Sherbrooke interdit déjà aux entreprises de fournir des sacs en plastique à usage unique à leurs clients. L’accompagnement offert permettra de déterminer l’ordre dans lequel ajouter ces quatre articles à usage unique dans la stratégie de réduction (à la source) de la Ville , a expliqué la présidente de la Commission de l’environnement et de la mobilité, Joanie Bellerose.

Questionnée à savoir pourquoi la Ville n’allait pas directement de l’avant avec des interdictions d’utilisation de certains plastiques à usage unique plutôt que de débuter par un projet pilote, la mairesse a expliqué que la pandémie justifiait en partie cette approche.

Si on se rappelle l’ambiance dans laquelle on était pendant la pandémie, on avait un peu peur de réutiliser des objets à cause des microbes potentiels. Malheureusement, les objets à usage unique ont gagné en popularité, a déclaré Évelyne Beaudin.

Le projet pilote se terminera en juin 2023.