Rrrugueux, pour relier son et surface

La correspondance peut paraître intuitive, mais des chercheurs l’ont démontré : les termes qui expriment la rugosité sont plus susceptibles de comporter un son en « r » roulé, et ce, dans une multitude de langues.

En linguistique, il existe bien quelques exceptions de mots dont la forme et la signification sont liées. C'est le cas des onomatopées comme « ouf! », « tchin-tchin! » ou « wouf wouf! », des termes créés pour évoquer un bruit particulier.

Néanmoins, en grande majorité, la forme d’un mot et sa signification sont indépendantes, comme l'explique Márton Sóskuthy, linguiste à l’Université de la Colombie-Britannique, qui a participé à l’étude récemment publiée dans la revue Scientific Reports (Nouvelle fenêtre) .

Le mot "chien", par exemple, ne me dit pas que je parle d’un animal à quatre pattes , illustre-t-il.

« Cette tendance est intéressante, parce qu'elle traverse les frontières entre les différents sens. [...] On a une connexion entre le toucher et le son. » — Une citation de Márton Sóskuthy, linguiste et coauteur de l'étude, Université de la Colombie-Britannique

Cette étude quelque peu singulière est partie d’un simple constat sur la langue anglaise, comme le mentionne Márton Sóskuthy. L’un des coauteurs a réalisé que les mots qui qualifient des surfaces rugueuses ont plus tendance à présenter cette consonance que les mots associés à une surface lisse .

Voyez-le par vous-même : rough (rugueux), abrasive (abrasif), harsh (dur), coarse (rêche) et barded (barder), d'une part, et smooth (lisse), oily (huileux), lubricated (lubrifié), silky (soyeux), slippery (glissant) et polished (poli), d'autre part.

En étendant peu à peu l’analyse à la langue maternelle de Márton Sóskuthy – le hongrois – et aux langues européennes, puis à un éventail encore plus large, les chercheurs en sont venus à étudier cette correspondance dans 332 langues.

On s’est dit que c’est vraiment intéressant; peut-être que ce n’était pas juste une spécificité de l’anglais, comme même le hongrois – qui n’a rien à voir – présentait aussi ces caractéristiques , soutient le linguiste.

Une correspondance partout dans le monde

Résultats : la probabilité d’avoir un « r » roulé est quatre fois plus élevée dans un mot qui décrit quelque chose de rugueux que dans un mot qui qualifie quelque chose de lisse.

« Souvent, quand on le dit aux gens, ils vont le trouver intuitif, mais cette connexion intuitive est bien une tendance. Les mots que les gens utilisent reflètent cette connexion aussi. » — Une citation de Márton Sóskuthy, linguiste et coauteur de l'étude, Université de la Colombie-Britannique

L'analyse plus poussée des langues indo-européennes a permis de révéler que 37 des 38 langues de cette même famille partageaient cette correspondance.

Exemples de mots « rugueux » étudiés en français : abrasif

grossier

barbelé

rocheux

Dans le cas de l'étude plus globale, il est difficile de conclure quelque chose quant à ce ratio, nuance toutefois Márton Sóskuthy. Dans l'optique d'étudier le plus de langues possible, les chercheurs ont limité le corpus de mots évalués dans chacune d'entre elles à deux données : les mots rugueux et lisses eux-mêmes.

Dans certaines langues, aucun des deux ne présentait de son en « r », ce qui ne confirmait ni n'infirmait cette tendance, selon le chercheur.

Exemples de mots « lisses » étudiés en français : huileux

soyeux

velouté

gélatineux

D’autres tendances à découvrir

Cette correspondance non arbitraire entre les sons et la signification des mots n’a pas beaucoup été étudiée, selon Márton Sóskuthy, pour qui il existe encore tant de choses à découvrir sur les langues.

Certaines tendances ont toutefois déjà été démontrées, d'après lui, comme « l'effet bouba-kiki » : dans une multitude de langues, on aura tendance à associer le mot bouba à une forme ronde et le mot kiki à une forme pointue.

De même, les mots qui veulent dire de petites choses ont tendance à avoir un son en i , explique le chercheur, sans toutefois pouvoir confirmer à quel point ce schéma est présent.

Des personnes parlant le japonais ou le suédois associent le mot «bouba» à une forme ronde et «kiki» à une forme pointue. Photo : Université de Birmingham

Applications à explorer

Dans le domaine de la publicité et du marketing, ces correspondances gagneraient à être utilisées, selon Márton Sóskuthy. Souvent, quand quelqu’un veut donner un nom à un produit, il veut que ce nom soit mémorable. Une façon de le faire, c’est d’utiliser ces connexions , suggère-t-il.

Si vous voulez commercialiser une nouvelle marque de papier de verre, par exemple, ce serait une bonne idée de lui donner un nom qui contient ce son "r", surtout si c’est un "r" roulé , dit-il en rigolant.

Ces études sur l’iconicité – la corrélation entre la forme sonore et le sens – peuvent aider à comprendre l’évolution des langues, suggère de son côté Simone Falk, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études interdisciplinaires sur l'acquisition du rythme et du langage de l’Université de Montréal.

Est-ce qu’il y a des bases communes à nos langues? Est-ce qu’il y a une origine en commun? [...] Il a toujours eu un intérêt de la recherche à ce sujet , dit-elle. L’iconicité dérive probablement d’une expérience sensorimotrice du monde qui se reflète dans le langage, selon elle.

Avec des informations de l'émission Les années lumière