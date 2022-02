Un hôpital ontarien reçoit le don le plus important de l’histoire du Canada

Trillium Health Partners a confirmé le don mardi, affirmant dans un communiqué que les fonds seront utilisés pour aider à construire un nouvel hôpital à Mississauga, ainsi que pour le réaménagement du Centre de santé Queensway.

Cette contribution est présentée comme étant la plus importante donation à un hôpital de l'histoire du Canada.

Nous tenons à remercier Peter Gilgan et la Fondation Peter Gilgan pour ce don historique qui transformera les soins de santé pour tous ceux qui vivent dans l’ouest du Grand Toronto et qui contribuera à établir une nouvelle norme de soins pour notre pays , a déclaré Caroline Riseboro, présidente et chef de la direction de la Fondation Trillium Hospital Partners.

« Peter Gilgan est le bienfaiteur le plus généreux en matière de soins de santé de l'histoire du Canada, et nous ne pourrions être plus fiers que lui et sa famille aient choisi Trillium Health Partners comme récipiendaire de ce don extraordinaire. » — Une citation de Trillium Health Partners

Les deux hôpitaux seront renommés d’après M.Gilgan en guise de reconnaissance du don.

Milliardaire de 71 ans originaire de Burlington en Ontario, Peter Gilgan est également le fondateur de la compagnie de construction immobilière Mattamy Homes, s'est dit ravi de soutenir Trillium Health Partners.

Peter Gilgan avait effectué un don de 100 millions $ à SickKids en 2020. Il a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada la même année. Photo : Photo fournie par Peter Gilgan

Parce que j'ai lancé mon entreprise dans cette région il y a de nombreuses années, ce don est une façon de redonner à la communauté et de reconnaître nos incroyables travailleurs de la santé pour leur engagement , a-t-il expliqué dans le communiqué.

Le nouvel hôpital Peter Gilgan Mississauga doit remplacer un établissement en fonction depuis 62 ans, tandis qu'une nouvelle tour de patients sera ajoutée au Centre de santé Queensway pour offrir une gamme de soins complexes et de réadaptation .

Les responsables affirment que les projets combinés ajouteront plus de 600 lits d'hôpitaux.

La construction de l'hôpital de Mississauga devrait commencer en 2025, tandis que le chantier de la nouvelle tour de Queensway est prévu en 2024.

Les deux hôpitaux ont également reçu un financement provincial. En décembre, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé que son gouvernement verserait environ 27 millions de dollars en fonds de fonctionnement supplémentaires pour ajouter plus de 500 lits d'hôpitaux.