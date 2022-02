Le conseiller Mike Duggan perd ses postes au sein de comités et commissions

Je suis choqué. C’est assez intense lorsque tes collègues unanimement appliquent une punition , a dit M. Duggan lors d’une mêlée de presse en après-midi, quelques heures avant que la décision soit enterinée.

Mike Duggan a été le seul à voter contre ladite motion.

Dans une entrevue accordée au quotidien Le Droit, l’élu avait affirmé que le drapeau confédéré aperçu parmi les manifestants du convoi de camionneurs, sur la colline du Parlement, était un symbole de rébellion et non de racisme, suscitant l’émoi dans la région.

Lundi, M. Duggan a fait son mea culpa, qualifiant ses propos de maladroits et hors contexte , assurant qu’une telle situation n’allait pas se reproduire. Le 9 février, il avait rejeté les accusations de racisme.

La mairesse France Bélisle a présenté la liste des élus de la Ville qui remplaceront M. Duggan dans les comités et commissions auxquels il siégeait.

Dans la société gatinoise dans laquelle on évolue, alors qu’on se positionne dans le vivre ensemble, dans la tolérance, dans la sensibilité d’un environnement qui est le nôtre, on a parfois à prendre des décisions difficiles comme celle-là pour le bien commun , a souligné Mme Bélisle.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, est également présidente du comité exécutif (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Bien que le conseiller du district Pointe-Gatineau ait indiqué qu’il ne contestera pas la décision de ses collègues, il aurait souhaité conserver son poste au sein du conseil d’administration du Festival des Montgolfières, qui a lieu dans son secteur.

Cependant aucun conseiller n’a voulu l’appuyer.

Celui qui me blesse honnêtement, c’est le festival des Montgolfières , a-t-il déploré. J’ai déménagé, ici, à Pointe-Gatineau et c’est un rôle que j’ai tenu vraiment à cœur parce que j’ai des projets pour Pointe Gatineau et pour le parc La Baie. Ça me blesse honnêtement. Bravo.

Comités et commissions auxquels siégeait Mike Duggan : Président du Comité de vérification

Vice-Président du Comité consultatif d'urbanisme

Vice-Président du Comité sur les demandes de démolition

Vice-Président du Conseil local du patrimoine

Membre de la Commission sur l'environnement et le développement durable

Membre du conseil d'administration du Festival de montgolfières de Gatineau

Source : Ville de Gatineau

Le conseil municipal a aussi procédé, lors du remaniement des comités et commissions, à la nomination d’élus pour remplacer les différents rôles occupés par la conseillère Louise Boudrias, absente pour des raisons de santé. Celle-ci retrouvera ses fonctions à son retour, notamment au sein du comité exécutif.

Je tiens à souligner que le remplacement de Mme Boudrias n'est que temporaire, le temps que notre battante revienne siéger avec nous , assure Mme Bélisle, dans un communiqué.

Lien de confiance brisé

Le président du conseil municipal, Daniel Champagne, a affirmé en mêlée de presse que le lien de confiance était rompu entre M. Duggan et les autres membres du conseil, et qu’il fallait appliquer des sanctions.

Lorsqu’un lien de confiance est brisé, il n’est pas brisé à moitié. Il est brisé, point , a-t-il mentionné. J’en suis à près d’une quarantaine de courriels de gens qui continuent de m’écrire malgré la volonté bien sentie de M. Duggan de présenter des excuses.

Daniel Champagne estime que le lien de confiance était «brisé» (archives). Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay-Ott

La conseillère du District du Carrefour-de-l'Hôpital, Olive Kamanyana, a qualifié la situation de difficile sur le plan personnel.

Des mots comme ça qui sont prononcés, le message est clair qu’ils sont inacceptables et inappropriés , a-t-elle expliqué.

La conseillère indépendante, Olive Kamanyana, est membre du comité exécutif de la Ville de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

En début de conseil, mardi soir, la mairesse a rappelé que le rôle d’élu vient avec une vitrine sur la place publique, un privilège qui, selon elle, vient avec de grandes responsabilités et règles déontologiques à respecter.

[Le rôle d’élu] commande également d'être sensible à l'environnement dans lequel on évolue dans nos prises de parole et dans nos gestes , a-t-elle mise de l'avant. Ce travail d'élu, on le fait tous parce que notre communauté on l'aime et par conséquent, les intérêts des Gatinoises et Gatinois doivent toujours primer.

Questionné par un citoyen à savoir s’il allait démissionner de son rôle de conseiller municipal, le principal concerné a assuré qu’il resterait en poste.

J’ai des engagements assez complexes à réaliser ici à la Pointe et je travaillerai comme je le fais toujours, fort et stratégiquement , a-t-il répondu.

Je souhaite un dénouement rapide et efficace

France Bélisle a aussi pris parole lors du conseil municipal pour faire le point quant à la manifestation qui perdure à Ottawa, mais aussi à Gatineau, dans le secteur de Hull.

Un campement de camionneurs est bien installé dans un des stationnements du projet Zibi, à Gatineau, depuis le début de la manifestation qui a pris naissance à la fin du mois de janvier, principalement dans la capitale fédérale.

Un groupe de manifestants sans masque a par ailleurs fait irruption la semaine dernière dans un restaurant du centre-ville de Gatineau.

Cette situation, elle est difficile pour les résidents et les commerçants du centre-ville, notamment , a fait valoir Mme Bélisle. Elle pose aussi des enjeux pour les gens qui transitent [entre les deux rives].

Comme eux, je souhaite un dénouement rapide et efficace des deux côtés de la rivière , a poursuivi la mairesse.

Elle a assuré être en communication avec différents partenaires et que le conseil appuiera tout besoin pour des ressources supplémentaires de son service de police s’il en fait la demande.

Avec des informations de Nathalie Tremblay