Une doctorante parcourt le Canada pour étudier la francophonie minoritaire

Dans le cadre de sa thèse, elle cherche à étudier la vitalité subjective .

Je m’intéresse à la manière dont les francophones perçoivent leur façon de parler et celle des autres pour comprendre le modèle légitime de la langue française pour eux , explique-t-elle dans une entrevue au Téléjournal Manitoba.

« Des fois on entend dire que certaines personnes parlent mieux que d’autres, que certaines ont un accent plus beau, plus drôle ou plus sexy »