90 accusations déposées après le blocage du pont Ambassador

La police de Windsor a publié une mise à jour chiffrée un jour après l'entrée en vigueur de la Loi sur les mesures d'urgence.

Au moins 46 personnes font face à un total de 90 accusations dans le blocus du pont, qui a commencé le 7 février et s'est terminé dimanche, a annoncé la police mardi.

La circulation a repris son cours lundi sur le pont Ambassador, un des liens transfrontaliers les plus importants en Amérique du Nord. Photo : Associated Press / Paul Sancya

Cependant, on ne sait pas si certaines des accusations découlent de l'entrée en vigueur de la loi fédérale. Contactée, la police de Windsor n'était pas immédiatement disponible pour fournir plus de détails.

Le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet ont mis en vigueur lundi, puis décrété mardi la Loi sur les mesures d'urgence, donnant plus de pouvoir au gouvernement fédéral en cas de crise.

En vertu de la loi, la police dispose de plus d'outils, tandis que le gouvernement fédéral peut imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 5000 $, poursuivre une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, ou les deux, pour avoir enfreint la loi.

La Gendarmerie royale du Canada GRC est également autorisée à faire appliquer les règlements municipaux et les infractions provinciales, ce qui est inhabituel, car la Gendarmerie royale du Canada GRC n'exerce normalement pas de fonctions policières en Ontario.

Le Cabinet ordonne également aux banques et aux institutions financières d'arrêter les flux de fonds vers les organisateurs de la manifestation.

Ce qui n'est pas clair, c'est si la législation peut affecter certains des manifestants qui ont déjà été accusés dans le blocage du pont Ambassador.

La police a appliqué une injonction d'un tribunal de l'Ontario ce week-end, ce qui a conduit à des arrestations puis à la réouverture du pont lundi.

Sur les 90 chefs d'accusation, certaines personnes peuvent faire face à plus d'un chef d'accusation.

Dans le détail : 43 accusations d’avoir enfreint une ordonnance du tribunal.

43 accusations de méfait de plus de 5000 $.

Une accusation d'entrave à la justice.

Une accusation de ne pas s'être présentée au tribunal.

Une accusation de conduite dangereuse.

Une accusation en vertu du Code de la route pour avoir omis de rester.

Les accusations peuvent être un obstacle à l'entrée aux États-Unis

Les accusations pourraient se révéler problématiques pour les personnes qui tentent de traverser la frontière, selon Eddie Kadri, un avocat en immigration de Windsor.

Si des accusations criminelles doivent être portées et que des condamnations sont obtenues - si ces condamnations équivalent à des crimes de turpitude morale - alors ils vont avoir des barrières à l’entrée aux États-Unis , dit M. Kadri.

Même avec une accusation criminelle, mais pas une condamnation, s'ils tentent de pénétrer aux États-Unis et que les États-Unis prennent connaissance de cette accusation, cette accusation reste dans votre dossier, elle n'est pas supprimée ou effacée du système américain.

Les gens doivent divulguer des informations, y compris toute accusation portée contre eux, si un agent des frontières le leur demande, affirme l’avocat. Bien que de nombreuses accusations ne correspondent pas à la définition américaine de turpitude morale , M. Kadri assure qu'un large éventail de crimes pourrait être inclus.

L'élément d'accusations criminelles ici change vraiment la donne pour certaines de ces personnes, en particulier pour celles dont les moyens de subsistance dépendent du franchissement de la frontière.

Les gens peuvent demander des dérogations pour pouvoir traverser à nouveau la frontière, mais devront le faire toute leur vie pour être admis aux États-Unis, continue-t-il.

Le député libéral de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, confirme que cela pourrait arriver, que des personnes soient ou non accusées en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

Le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk. (Archives) Photo : Radio-Canada / Dale Molnar

Si des Canadiens adoptent un comportement illégal, ils sont passibles de certaines sanctions et conséquences, et souvent l'une de ces conséquences est s'ils ont un casier judiciaire ou s'ils ont été reconnus coupables de comportement illégal, ils peuvent ne pas être autorisés à entrer au Canada ou aux États-Unis par exemple, et vice versa , explique-t-il à CBC.