Maladie inconnue: quatre personnes ont reçu un autre diagnostic

Le comité de surveillance mis sur pied par la Santé publique du Nouveau-Brunswick, composé de six neurologues, a commencé à envoyer des diagnostics par la poste aux patients qui seraient atteints d’une maladie neurodégénérative inconnue.

Luc Leblanc a reçu un de ces diagnostics. Ils ont conclu que c’était de la sévère anxiété et qu’il faudrait que je me fasse voir par un neuropsychologue, mais la province je pense a un gros manque de neuropsychologues.

Luc LeBlanc, résident de Dieppe au Nouveau-Brunswick, a reçu un nouveau diagnostic par la poste. Photo : Gracieuseté/Luc LeBlanc

Luc LeBlanc ne comprend pas pourquoi il a reçu ce diagnostic par la poste, sans avoir vu, au préalable, un spécialiste. Je trouve que la province a fait un travail pitoyable, vraiment, j’ai rencontré plusieurs neurologues, j’ai jamais eu de diagnostic vraiment fait à l’aveuglette comme ça, sans être vu, ou avoir au moins un rendez-vous, je n’ai jamais vu un des six neurologues qui a été choisi par la province.

Au moins quatre personnes auraient appris, par la poste, qu’elles ne souffraient pas de la maladie inconnue, selon ce que Radio-Canada a appris. Fin janvier, Johanne Boucher, de Caraquet, a appris qu’elle était plutôt atteinte d’une forme d’aphasie progressive. Carol Clark, qui vit maintenant en Ontario, a elle aussi reçu elle aussi un autre diagnostic.

Luc LeBlanc est sceptique. C’est pas tout le monde qui croit ce que la province fait, parce qu’il n’y a pas vraiment grand personne avec aucune recherche.

L’importance d’un second diagnostique

Le chef du département des neurosciences de l’Hôpital de Moncton, Dr Dhany Charest, n’est pas surpris de voir que les diagnostics du comité de surveillance sont différents. Le diagnostic initial a généré beaucoup d’anxiété chez les familles, chez les patients, et puis je pense qu’heureusement, on commence à voir des réponses, et puis ce qui est en train de se passer c’est pas surprenant, c’est ce qu’on s’attendait de voir.

Le Dr Dhany Charest insiste sur l'importance d'avoir deux avis professionnels, surtout dans les cas où le diagnostic n'est pas clair. Photo : Radio-Canada

Dr Charest dit que même si à l’origine un diagnostic n’a pu être clairement établi, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agisse d’une maladie inconnue. Selon lui, il est parfois difficile de comprendre les symptômes que développent les patients. Des fois c’est facile de mettre ça dans une case, puis d’autres fois c’est difficile, et ça arrive des fois qu’on y arrive pas à mettre ça dans une case spécifiquement, ça ne veut pas nécessairement dire qu’il y a une nouvelle maladie, c’est juste que c’est une présentation différente d’une maladie connue.

Le spécialiste insiste donc sur l’importance de demander un second regard, lorsque la situation n’est pas claire. C’est notre responsabilité en tant que professionnels de la santé, lorsqu’on a quelque chose qu’on ne comprend pas, c’est notre responsabilité d’exposer nos inquiétudes à des collègues pour avoir un deuxième avis.

Publication du rapport

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, assure que le rapport du comité de surveillance sera publié bientôt. Mais auparavant, elle veut laisser le temps aux patients de parler des conclusions avec leurs médecins de famille. La ministre a d’ailleurs avisé les familles qu’elles seront conviées à une session d’information privée le jour où le rapport sera publié.

La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, assure que le rapport du Comité de surveillance sera publié bientôt. Photo : CBC/Joe McDonald

Le comité de surveillance, composé de six neurologues du Nouveau-Brunswick, travaille sur ce dossier depuis plus de six mois. Ce comité devait revoir les diagnostics des patients atteints de la maladie inconnue.

Demande d’enquête

Dans une lettre envoyée à la ministre le 15 février, les familles de trois patients qui souffriraient de la maladie inconnue disent souhaiter que l’Agence de santé publique du Canada mène une enquête. Ces familles aimeraient aussi qu’un ombudsman soit nommé pour enquêter sur de possibles interférences politiques dans le dossier.

Ces familles voudraient aussi que soient révélés les critères utilisés pour déterminer quand des enquêtes sur de possibles causes environnementales sont nécessaires. Elles demandent de nouveaux tests pour les patients.

Les familles déplorent ce qu’elles considèrent comme un manque flagrant d’efforts scientifiques pour trouver des causes de notre maladie.

Un refus d’Ottawa

Au début de l’année, un groupe de défense des patients, Bloodwatch, a demandé au président du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, Sean Casey, d’ouvrir une enquête immédiatement sur la maladie inconnue.

Le président du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, Sean Casey, dit qu'il est fort peu probable que le comité se penche sur le cas de la maladie inconnue. Photo : Radio-Canada

Dans une réponse, le 15 février, Sean Casey a répondu qu’il n’est pas prévu pour le moment d’étudier cette question.

Avec les informations de Nicolas Steinbach