Vols d’identité et retards dans les dossiers d’assurance-emploi, un cocktail stressant

C’est le cas de Sébastien-Dave Tremblay, un homme de Price qui vient d’être victime d'une fraude à l’assurance-emploi, une situation qui l'inquiète beaucoup.

C’est stressant parce qu’il y a les comptes qui sont là, des dettes qui sont là , explique-t-il.

Le traitement de son dossier est suspendu depuis un mois. Conséquence : il n’a plus de revenus. Par chance, sa conjointe pallie le manque à gagner, mais il s’inquiète des conséquences à long terme.

Le vol d’identité va avoir nui d'une façon ou d'une autre au renouvellement de l'hypothèque. S’ils voient que quelqu’un s’est acheté un char quelque part [avec mon identité], ça va scrapper ma cote de crédit , craint-il.

Il déplore aussi les difficultés avec Service Canada : On me répondait seulement qu’il fallait que j’attende que quelqu’un me rappelle, arrive à mon dossier, vérifie, pour que je sache peut-être ce qui se passe. En attendant, je suis dans le néant , laisse-t-il tomber.

Organismes d'aide

Le nombre de cas similaires traités par les organismes d'aide aurait explosé depuis quelque temps.

Coordonnateur de l’Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé croit que cette situation est en grande partie liée aux vols de données comme celui qui est survenu chez Desjardins.

On sait que c’est la pointe de l’iceberg parce que notre organisme n’est pas nécessairement très connu. On pense que ce sont des centaines et des centaines de personnes dans la région qui auraient besoin de recourir à nos services , estime-t-il.

Michel Dubé, coordonnateur de l’Action populaire Rimouski-Neigette. Photo : Radio-Canada

Son organisme a la possibilité de parler directement aux fonctionnaires de Service Canada pour faire avancer les dossiers. Malgré cela, Michel Dubé peine actuellement à répondre à la demande. Toutefois, il ne lance pas la pierre aux fonctionnaires.

Les fonctionnaires de Service Canada subissent eux aussi les contrecoups de cette situation. Ce sont les fraudeurs qu’il faut blâmer.

Il ajoute que cette situation touche aussi les prestataires qui n’ont pas été victimes d'un vol d’identité mais qui subissent malgré eux les délais occasionnés.

« Ça déborde. » — Une citation de Michel Dubé, coordonnateur de l’Action populaire Rimouski-Neigette

De son côté, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule dispose elle aussi de cet accès direct aux fonctionnaires.

En deux semaines, la directrice générale Hélène Guilbault a déjà traité 45 dossiers depuis la création de cette ligne rapide avec Service Canada, qui permet d’éviter jusqu’à quatre heures d’attente au téléphone pour parler à un agent.

On réussit à résorber des cas quand même assez rapidement , explique-t-elle.

Hélène Guibault, directrice générale de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Photo : Radio-Canada

Elle dit se concentrer sur les cas les plus urgents.

Les situations les plus critiques qu’on peut rencontrer, ce sont des gens qui ont fait leur demande d’assurance-emploi au mois d’octobre, par exemple, et qui n’ont pas encore eu de réponse. À ce moment-là, on est capables de faire déboucher les situations rapidement.

« Il y a des histoires qui font mal, des gens qui peinent à arriver. » — Une citation de Hélène Guibault, directrice générale de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule

Les organismes d’aide sentent qu’Ottawa met les bouchées doubles pour traiter les cas comme celui de Sébastien-Dave Tremblay.

Service Canada répond

Pour sa part, dans une réponse écrite, Service Canada assure collaborer étroitement avec les prestataires pour résoudre ces problèmes le plus rapidement possible et prioriser pour le moment les cas de besoins pressants et les situations pour lesquelles les citoyens n’ont aucun revenu .

L’organisme fédéral ajoute que les prestataires ne perdront pas leurs prestations en raison de ce délai .

En 2020, plus de 68 M$ ont été investis à Service Canada pour protéger la confidentialité des renseignements personnels des Canadiens et pour protéger davantage l’intégrité des programmes de prestations.

D’après un reportage de Jean-François Deschênes