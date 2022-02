La décision de ne pas retenir la base de Bagotville pour les drones militaires déçoit

Dans un appel de propositions, le ministère de la Défense nationale sollicite deux entreprises pour déployer un nombre indéterminé de ces appareils sans pilote entre 2025 et 2030 dans les bases militaires de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, et de Comox, en Colombie-Britannique, et non pas à Bagotville, où les appareils CF-18 sont stationnés.

Plusieurs intervenants avaient vanté la région qui possède aussi le Centre d’excellence sur les drones (CED) à l’aéroport d’Alma.

C’est de là que venait la déception mardi. C'est décevant pour nous autres. Ça aurait assuré une certaine pérennité pour le futur parce qu'on sait que tout à l'heure, c'est des avions sans pilote qu'on va avoir dans les bases , a déploré le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel.

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, était aussi amère.

Je suis extrêmement déçue. J'ai l'impression qu'ils ont choisi toutes les bases militaires sauf la nôtre. Donc, clairement, je demande au gouvernement d'Ottawa de nous donner leur plan clair pour la poursuite de la base militaire , a-t-elle clamé mardi.

Pour le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, un retournement de situation est encore possible.

Ils sont partis en appel d'offres. Il y a encore une possibilité que le gouvernement se rende compte de l'erreur qu'il est en train de commettre pour rectifier le tir au plus sacrant. Le Québec a une expertise, non seulement avec la base de Bagotville, mais en aérospatiale tout court , a plaidé le député.

Une opportunité, dit le CED

Par contre, au Centre d'excellence sur les drones, on estime plutôt que le Québec va sortir gagnant de l'arrivée des drones militaires, peu importe où ils seront installés au pays.

Je pense que c'est une excellente décision pour l'industrie en aérospatiale et le Saguenay-Lac-Saint-Jean a des infrastructures qui peuvent grandement en bénéficier , a avancé le président du Centre d'excellence sur les drones CED , Abdo Shabah.

De son côté, l'ex-directeur du Centre d'excellence sur les drones CED , Marc Moffatt, dit comprendre que les drones seront installés près des avions Aurora. Le CP-140 Aurora est un aéronef de patrouille à long rayon d'action employé par les Forces canadiennes pour accomplir divers types de missions terrestres et maritimes.

Le rôle principal est plutôt la surveillance; surveillance des côtes, des pêches et autres. Donc, le fait qu'on installe les opérations de drones à Greenwood, stratégiquement, pour le ministère de la Défense, fait bien du sens , a estimé celui qui est aussi un ex-militaire.

L’avenir de la base

Quant à la base militaire de Bagotville, il n’y aurait pas lieu de craindre pour son avenir.

En fait, il y a plusieurs beaux projets qui sont à venir, comme par exemple, on garde notre attention sur le choix des nouveaux avions de chasse. Également, on a un bâtiment de 125 millions pour accueillir la 2e Escadre qui s'en vient. Donc, c'est tous des projets qui font que l’avenir de la base de Bagotville est radieux , a assuré Maxime Cliche, officier aux affaires publiques pour la 3e Escadre Bagotville.

Comme les nouveaux avions de chasse ont une utilisation qui pourra atteindre de 40 à 50 ans, leur déploiement à Bagotville assure par le fait même l’avenir, en quelque sorte, de la base régionale. Il avait été indiqué en avril 2021 que le choix de cet avion devrait être fait en 2022.

À Ottawa, ni la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, ni le ministre du Patrimoine et lieutenant pour le Québec, Pablo Rodriguez, n'étaient disponibles pour commenter le dossier des drones militaires.

D’après un reportage de Gilles Munger