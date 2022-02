Le chef intérimaire de la police d’Ottawa « a un plan », mais ne le dévoile pas

C’est Steve Bell qui prend les commandes du Service de police d’Ottawa (SPO). Celui qui était jusqu’à mardi matin chef adjoint de la police remplace au pied levé le grand patron Peter Sloly, qui a démissionné en pleine tourmente.

Aussitôt nommé, Steve Bell a dû affronter l’exaspération des élus, et déployé maints efforts pour tenter de les convaincre de la détermination et de la volonté de la police de mettre fin à l'occupation du centre-ville.

Les membres de la Commission des services policiers ont vainement tenté d’obtenir, lors d’une réunion spéciale mardi après-midi, des informations sur la façon dont la police compte mettre fin à l'occupation du convoi de camionneurs.

Des camionneurs transportent du bois pour se réchauffer pendant l'occupation (archives). Photo : The Canadian Press / Patrick Doyle

Des membres de la commission n’en peuvent plus du chaos qui règne et perdure au centre-ville de la capitale nationale. Ils assistent, avec stupéfaction, à des infractions qui ont lieu à répétition au vu et au su de la police sans que celle-ci ne semble intervenir.

La présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa, Diane Deans, a exprimé son soulagement en apprenant que la Gendarmerie royale du Canada GRC et la Police provinciale de l'Ontario PPO venaient prêter main-forte à la police d’Ottawa, qui a été incapable de contenir la situation, de faire respecter la loi, et de rassurer la population.

La semaine dernière le Service de police d'Ottawa SPO a écrit aux manifestants pour les avertir que toute activité illégale serait fortement réprimée, relate-t-elle.

Or, en fin de semaine dernière, les fêtes se sont multipliées dans les rues du centre-ville. Il y avait des écrans géants, des jacuzzis et des équipements de gym en pleine rue, avec des systèmes de son. Elle constate que les camions devant le Parlement sont aujourd’hui plus nombreux qu'hier. C’est un carnaval, c’est le chaos qui continue.

« J’avais envie d’aller sur place et de débrancher moi-même le jacuzzi et le jouet gonflable. Je ne peux pas comprendre pourquoi on tolère toutes ces atteintes à notre démocratie, notre parlement, notre ville. Je déborde de frustration. » — Une citation de Diane Deans, conseillère et présidente de la Commission des services policiers d’Ottawa

La conseillère Diane Deans, présidente de la Commission des services policiers d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / CBC

Diane Deans plaide que ce comportement perturbateur, gênant, et ridicule doit cesser dès que possible avec une intervention significative de la police .

Un service de police médiocre et incompétent

Le conseiller Rawlson King, a aussi été virulent. Il dénonce un service de police médiocre et incompétent , depuis trois semaines. Les citoyens ont tous été témoins de l’inaction policière, dit-il. Le déploiement de barbecues et génératrices, l’installation de jeux pour enfants, le ravitaillement ininterrompu de carburant… Il y a eu tant d’occasions ratées où la police aurait pu intervenir, dénonce-t-il.

Le nouveau chef par intérim réplique que son service de police a offert un bon service, qu’il a su assurer un environnement sécuritaire à la population tout en développant un plan pour un retour à la normale.

Les manifestants s'organisent pour poursuivre l'occupation illégale du centre-ville (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Steve Bell a aussi été pressé de question à savoir quand la police allait intervenir, maintenant qu’elle estime pouvoir compter sur des ressources suffisantes. Steve Bell affirme que la cadence des interventions policières s'est déjà accrue depuis quelques jours, et que ces interventions vont se poursuivre.

Mais les élus qui insistaient pour obtenir un échéancier sont demeurés sur leur faim. Le chef de la police a refusé de dévoiler quoi que ce soit concernant son plan. Je ne vais pas dévoiler des informations sur la place publique concernant des actions policières en cours ou futures.

L'occupation a atteint un tournant

Le chef intérimaire Steve Bell assure que la manifestation, devenue une occupation du centre-ville, a atteint un moment décisif : Je crois que nous avons maintenant les ressources pour mettre fin à cette occupation de façon pacifique. La police d'Ottawa est prête et a hâte de rétablir la loi et l'ordre dans la ville, avec la collaboration de ses partenaires.

Il y a maintenant un centre de commandement à Ottawa, qui réunit les forces du Service de police d'Ottawa SPO , de la Police provinciale de l'Ontario PPO et de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Nous avons maintenant les ressources pour régler le problème, a-t-il affirmé. La police d’Ottawa avait demandé 1800 policiers supplémentaires en renfort. Les autorités refusent aujourd'hui de dévoiler le nombre d'agents qui leur ont été envoyés pour leur prêter main-forte. Steve Bell admet que ses troupes n’ont pas reçu toute l’aide demandée, mais affirme être très satisfait de la réponse des autres corps policiers .

Il y a du progrès

Les autorités constatent que les manifestants sont moins nombreux que jamais depuis le début du mouvement de contestation. Dans la nuit de lundi à matin, il y avait moins de 150 manifestants dans le centre-ville, et plus que 360 camions.

Les policiers sont actifs sur le terrain assure le chef intérimaire Bell. Jusqu’à présent, la police a amorcé 172 enquêtes, déposé 33 accusations, arrêté 18 personnes et remis plus de 3000 constats d’infraction.

Une facture de plus de 14 millions

L’occupation du centre-ville de la capitale a coûté jusqu’à présent 14,1 M $ en sécurité publique.

Il s’agit toutefois d’une estimation sommaire et incomplète des coûts engendrés par le convoi des camionneurs, dit la police.

Les dépenses s'élèvent en moyenne à 785 000 $ par jour.

Les dépenses fluctuent selon les jours de la semaine, et sont certainement plus élevées pendant la fin de semaine. Cette évaluation des coûts n'inclut pas le déploiement de la Gendarmerie royale du Canada GRC . La police ne s’attend pas d’ailleurs à devoir payer pour ce service.

Le convoi de camionneurs, devenu une occupation du centre-ville, a reçu beaucoup de soutien de partout au pays. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La gestion du convoi de camionneurs par le Service de police d'Ottawa SPO fera assurément l'objet d’un examen scrupuleux, prévoit le chef par intérim.