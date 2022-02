Une retrait graduel du passeport vaccinal bien accueilli dans l’Est

À compter mercredi, soit le 16 février, le passeport vaccinal ne sera plus requis pour magasiner dans les Société québécoise du cannabis SQDC , les Société des alcools du Québec SAQ et les magasins à grande surface. Dès le 21 février, ceux qui fréquentent les lieux de culte et les salons funéraires n'auront plus à montrer le preuve vaccinale. Le passeport vaccinal sera retiré dans l'ensemble des lieux publics le 14 mars, à travers le Québec.

Le directeur de la quincaillerie Lauremat de Sept-Îles, Dominic Larouche, soutient que le retrait du passeport vaccinal est une bonne nouvelle pour les magasins.

Pour éviter d’imposer le passeport vaccinal aux portes de sa quincaillerie, il a dû bloquer l’accès à certaines allées dans son commerce afin que la superficie accessible aux clients se situe en dessous de 1500 mètres carrés, soit la limite qui était permise.

Les clients pourront donc à nouveau circuler dans l’entièreté du magasin. Je pense qu’on est tous heureux de tourner la page présentement sur cet épisode , avoue M. Larouche. On va essayer de voir dans l’avenir que le positif. Le seul petit bémol qu’on peut se mettre, c’est qu’on se demande c'est pour combien de temps. On espère que ça va être pour une très longue période , évoque le directeur de la quincaillerie.

Dominic Larouche, directeur général de la quincaillerie Lauremat à Sept-Îles, a dû réduire de 20% la surface de son magasin pour éviter d'imposer le passeport vaccinal à ses clients. Photo : Radio-Canada

Pour la présidente-directrice générale (PDG) de la Chambre de commerce de la Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup, Claudette Migneault, cette décision est un pas dans la bonne direction.

Avant même d’entrer dans cette nouvelle cinquième vague, nos membres étaient déjà dans une situation très précaire. Ce n’était pas facile pour personne. On se souvient qu’on était en situation de [rareté] de main-d’œuvre, point important qui n’est toujours pas résolu aujourd’hui , commente-t-elle.

Selon la présidente-directrice générale PDG , l’annonce du ministre de la Santé permettra aux employés et aux commerçants de souffler.

Réactions positives

Des citoyens rencontrés par Radio-Canada à Baie-Comeau, mardi après-midi, accueillaient de façon favorable le retrait graduel du passeport vaccinal au Québec.

Certains sont d’avis que le passeport vaccinal ne chamboule pas leur quotidien, car ils ont obtenu leurs trois doses de vaccins. Toutefois, ils soutiennent que la fin du passeport vaccinal est tout de même bon signe.

Un passant au centre commercial Galeries Baie-Comeau notait les frictions au sein de la population au cours des dernières semaines. Je pense que c’était un problème. Ça engendrait une certaine chicane entre ceux qui étaient vaccinés et non vaccinés. Alors ça va baisser la tension .

Une autre citoyenne de Baie-Comeau renchérit : ça va peut-être moins mettre le monde sur les nerfs .

Moi j’ai trois vaccins, mais je pense qu’on est rendus là. Un moment donné, il faut passer à d’autres choses et il faut avancer , conclut un autre Baie-Comois.

Le ministre de la Santé Christian Dubé conseille toutefois au Québécois de conserver leur passeport vaccinal, puisque c’est un outil qui pourrait être utilisé à nouveau lors d’éventuelles prochaines vagues de COVID-19.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et Patrick Bergeron