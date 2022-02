Crise en Ukraine : au front de la cyberguerre

Le Centre national pour les communications stratégiques et la sécurité de l’information a montré du doigt l’agresseur . L’agresseur , c’est le nom que l’on donne à la Russie ici. L’Ukraine se dit aux premières lignes d’une guerre qui a commencé bien avant celle que redoutent toutes les capitales du monde, en retenant leur souffle, ces derniers temps.

Dans une grande salle de gestion de crise, un écran géant domine. On y voit une immense carte interactive de la planète. Des pays s’illuminent, clignotent, tandis que de grands traits bleus les relient les uns aux autres. La carte illustre les cyberattaques qui se produisent à l’instant T, en temps réel.

Dans la pièce sombre qui sent encore la peinture neuve, l’Ukraine semble être au centre du monde.

« Nous sommes le laboratoire de la Russie pour les cyberagressions. » — Une citation de Natalia Tkachuk, cheffe de la Sécurité de l’information au Centre national de coordination de la cybersécurité

Ici, on surveille tout ce qui se passe. Des dizaines, voire des centaines de milliers d’attaques sont détectées tous les jours. Mais toutes n’ont pas les mêmes conséquences.

[Les attaques] se produisent de façon régulière et elles deviennent de plus en plus difficiles et critiques. Elles sont ciblées. En fait, depuis la fin d'octobre, ces cyberattaques sont devenues plus graves et nous comprenons bien pourquoi , souligne Natalia Tkachuk, cheffe de la Sécurité de l’information au Centre national de coordination de la cybersécurité.

Au moment où l’on craint une invasion de l’Ukraine par les troupes russes massées à ses frontières, les blindés et les lance-missiles ne sont pas le seul arsenal déployé dont il faille se préoccuper, soutient la directrice du centre.

Les cyberattaques, la désinformation et les campagnes de déstabilisation sont autant d’agressions commises par la Russie qui pourraient bien être le front occulté d’une guerre qui a déjà cours depuis 2014, l'année de la révolution du Maïdan et de l'annexion de la Crimée.

Je parle de manipulations de la société, parce que, souvent, nous voyons que les cyberattaques ne visent pas qu’à perturber nos systèmes, mais à semer la panique pour influencer l’opinion publique , explique Mme Tkachuk.

Le 14 janvier dernier, de nombreux sites gouvernementaux ukrainiens ont été piratés. Kiev a démenti un vol de données pendant l’attaque et a accusé la Russie d’en être responsable.

Un acte de guerre

L’ampleur des attaques récentes démontre à quel point l’Ukraine n’est toujours pas préparée à faire face à une menace que les autorités minimisent, accuse Sean Townsed, un alias, un chapeau blanc, pour ce pirate qui se dit bienveillant.

Une cyberalliance s'est créée pour faire face aux attaques informatiques. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bedard

En un seul jour, les Russes ont réussi à fermer la moitié des sites publics de notre gouvernement et à détruire des données de plusieurs ministères , relate M. Townsed.

Expert en cybersécurité pour des entreprises dans la vie de tous les jours, le pirate fait partie de la cyberalliance ukrainienne, une association citoyenne qui s’est donné pour mission de mettre au jour les failles et vulnérabilités des systèmes informatiques de l’Ukraine et, au passage, de pirater des sites russes comme ceux de la première chaîne d’information officielle de Moscou.

Nos vis-à-vis russes au sein des unités de piratage du FSB et des renseignements russes sont très à l’aise dans les systèmes ukrainiens parce que personne, personne ne les arrête , affirme Sean Townsed.

Dans le sous-sol d’une université de Kiev, on surveille aussi les attaques des Russes. Devant des écrans verts, dans les studios de l’école de journalisme, Ruslan Deynychenko souhaite la bienvenue aux téléspectateurs. Il est membre de Stopfake, une plateforme qui expose la désinformation véhiculée par les médias russes.

C’est dangereux. C’est dommageable , dit M. Deynychenko.

Chaque semaine, il s’adresse à la population russophone de l’Ukraine. Dans chaque épisode, il présente un condensé de fausses informations rapportées par les chaînes officielles de la Russie pour les décrypter. Il reconnaît les limites de l’exercice. Tout le monde n’est pas convaincu, même quand on leur soumet des faits vérifiés.

« On se considère comme des médecins d’urgence. Si on peut aider les gens, on essaie de le faire. Mais si on ne peut pas sauver leurs vies, on les laisse de côté. » — Une citation de Ruslan Deynychenko, membre de la plateforme Stopfake

Il ne va pas jusqu’à se dire soldat, mais la propagande qu’il combat est bien une arme redoutable à ses yeux.

C’est un acte de guerre. C’est un peu différent comme type de guerre, mais ça reste une guerre, et c’est parfois plus efficace que des opérations au sol avec des chars et d’autres armes. La propagande est une arme au même titre que les missiles et les roquettes , illustre M. Deynychenko.

Des médias communautaires sont créés pour participer à « l'effort de guerre » en luttant contre la désinformation. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Bedard

Une cyberforce militaire

Stopfake se penche uniquement sur ce que l’on pourrait qualifier de propagande officielle, celle des grands médias d’information. Mais de plus en plus, c’est par l’entremise des réseaux sociaux que se propage de l’information fausse, anxiogène et clivante.

Faux profils et trolls sont autant de petits soldats au service de cette guerre hybride.

La semaine dernière, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir démantelé une usine de trolls qui, selon elles, propageait la panique sur les réseaux sociaux.

Les quelque 18 000 comptes robotisés de cette usine découverte dans l’ouest du pays ont aussi servi à faire de nombreux appels à la bombe dans les écoles du pays, ce qui a contribué à créer un climat de peur.

Les comptes étaient supervisés par des Russes, selon le Service de sécurité ukrainien.

Trois hommes ont été arrêtés. Une petite victoire, mais le combat reste entier.

Nous devons pouvoir riposter contre l’agresseur. C’est pour ça que maintenant, en Ukraine, nous créons une cyberforce militaire qui pourra défendre notre pays , dit Natalia Tkachuk, du Centre national de coordination de la cybersécurité.

Au front de la déstabilisation, il n’y a pas de tranchées, pas de cible stratégique dans la ligne de mire. Mais le fameux brouillard de la guerre y est d’autant plus épais.