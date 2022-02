300 faux passeports vaccinaux révoqués au Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) affirme que les détenteurs des fausses preuves vaccinales détectées ont reçu une lettre concernant la révocation de leur document. Les établissements de santé concernés ont eu la consigne de faire un signalement à la police.

Dans un courriel, le MSSS précise que l'opération se poursuit, chacun des établissements peut dorénavant révoquer des preuves vaccinales obtenues sans droit .

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) n’a pas voulu donner de détails sur la quarantaine d’enquêtes en cours à propos de la production de faux passeports vaccinaux.

Le corps policier a précisé qu'aucune demande d'intenter des procédures judiciaires n’avait été acheminée auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est cette entité qui décide ou non d'autoriser des accusations lorsque la police lui soumet un dossier d'enquête.

L'UPAC affirme par ailleurs avoir reçu plus de 260 dénonciations de la part du public par l'intermédiaire d'un formulaire sur son site web. Ces dénonciations concernent de possibles cas de production et d'utilisation de faux documents, d'abus de confiance et de corruption. Elle ajoute qu'il est toujours possible de faire un tel signalement.

L’émission Enquête avait révélé en décembre dernier l’existence d’un stratagème qui permettait de produire de fausses confirmations de vaccination.