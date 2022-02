Possible arrivée de Costco à Rouyn-Noranda : que retenir de l’expérience de Drummondville?

Après des années de canulars et fausses nouvelles sur Internet, la possibilité de voir l’arrivée d’un magasin grande surface Costco à Rouyn-Noranda semble de plus en plus réelle.

Une firme spécialisée en construction commerciale de la grande région de Montréal a été sollicitée pour étudier cette possibilité.

Même si le projet n’a toujours pas été confirmé, certains citoyens et commerçants s’inquiètent déjà de la venue possible de la multinationale pour la survie des petits commerces.

Des inquiétudes qui se sont aussi présentées à Drummondville il y a une dizaine d’années quand Guy Drouin, alors directeur général de Commerce Drummond et ses partenaires tentaient de convaincre Costco de s’installer dans leur ville pour limiter les fuites commerciales vers la Rive-Sud.

Ça a été un peu comme ce qui s’était passé avec Walmart à l’époque, où tout le monde avait peur que Walmart fasse fermer les commerces de Drummondville, ce qui n’a pas été le cas , dit-il.

Selon les données et études colligées par Guy Drouin à l’époque, ce sont les milieux de l’alimentation et de l’électronique qui étaient les plus durement touchés lors de l’arrivée d’un Costco dans une ville.

Ce que je leur avais dit [aux propriétaires de marchés d’alimentation] c’était "il faut que vous soyez capable de résister pendant six à huit mois à l’arrivée de Costco et par la suite vos chiffres vont se rétablir pour, par la suite, même possiblement augmenter". C’est effectivement ce qui est arrivé avec IGA, les chiffres ont augmenté après un an.

Un magasin d’électronique a cependant fermé dans les mois qui ont suivi l’arrivée de Costco.

« Pour le reste, les petits commerces, aucun impact, au contraire, plusieurs commerçants ont bénéficié de l’achalandage que peut procurer Costco. » — Une citation de Guy Drouin