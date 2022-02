Le Parti québécois appelle de nouveau le gouvernement Legault à appuyer TREQ

Le plan de relance du ministère des Transports pour cette industrie est attendu depuis maintenant 16 mois, a rappelé le Parti québécois, lors d'un point de presse, mardi après-midi.

Des représentants de la CSN ont fait une sortie médiatique aux côtés du député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, qui est également porte-parole en matière de transports, et du député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

Le syndicat a notamment mentionné que le modèle d'affaires de TREQ fait l'unanimité sur la Côte-Nord et qu'il doit faire partie de la solution.

Joël Arseneau multiplie les sorties publiques depuis plusieurs semaines dans ce dossier.

Les citoyens des régions attendent le plan de relance depuis près d'un an et demi, ça suffit! Ce n'est pas exagéré ni prématuré de dire que dans ce dossier, la CAQ est aux abonnés absents; si elle souhaite agir, c'est maintenant! Le transport aérien régional a besoin d'un signal fort, les pistes de solution sont connues et le projet de TREQ en fait partie , a déclaré celui qui est également chef parlementaire du Parti québécois PQ , par voie de communiqué.

Les deux élus estiment que le modèle d’affaires de la coopérative d’aviation TREQ permettrait de répondre à certains besoins quant à la fréquence, au coût et à la régularité des vols dans les régions.

La semaine dernière, Joël Arseneau a déposé une pétition de plus de 4500 signatures à l’Assemblée nationale demandant de soutenir TREQ.

La coopérative d’aviation, dont le président du conseil d’administration est l’homme d’affaires saguenéen Éric Larouche, qui est également président de Promotion Saguenay, veut rendre le transport aérien interrégional plus accessible en offrant des vols à moindres coûts.

TREQ souhaite obtenir une aide financière de 4 M$ du gouvernement. La coopérative, qui souhaitait démarrer ses activités en mai 2021, a retardé son lancement en raison de la pandémie.

Impossible d’offrir des prix aussi bas, selon Pascan

Le projet tel que présenté par TREQ est impossible aux yeux d’un des actionnaires de Pascan Aviation, Yani Gagnon.

Les gens pensent que c’est un transporteur, mais ce n’est pas un transporteur. C’est un projet. Quand on est un projet, on peut dire à peu près tout et son contraire, puis sincèrement, quand on dit qu’on va faire des billets à 300 $ ou à 400 $, tout compris, partout au Québec, en tout temps, moi je vous le dis, c’est impossible, estime-t-il. Je veux qu’on me démontre mathématiquement que ce soit possible.

Pascan Aviation offre notamment des dessertes régionales dans l’Est-du-Québec. M. Gagnon estime qu’un marché comme celui de Sept-Îles, par exemple, n'offre pas assez de volume pour pouvoir offrir des prix aussi bas.

Pascan Aviation propose également des vols à Saguenay, à l’aéroport de Bagotville.