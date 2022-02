Peter Sloly, une démission qui ne surprend pas

Selon divers intervenants, ce n’était qu’une question de temps avant que le chef de police d’Ottawa, Peter Sloly, ne choisisse de lever les feutres. Ce dernier faisait l’objet de nombreuses critiques, de plus en plus incisives à l’égard de sa gestion de l’important convoi de camionneurs qui occupe le centre-ville depuis bientôt trois semaines.

Je ne peux pas dire que je suis surprise , a fait savoir Catherine McKenney, qui représente les citoyens du quartier Somerset au conseil municipal d’Ottawa, qui a convenu qu’il est difficile de voir quelqu’un ne pas réussir dans son travail, surtout lors d’une période de crise.

Chaque fin de semaine, quand des milliers de personnes affluent sur la colline, que c’est l’anarchie dans nos quartiers résidentiels. C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de sérieuses blessures , a poursuivi Catherine McKenney, qui tentera sa chance à la mairie d’Ottawa pour remplacer Jim Watson.

À lire aussi : Critiqué de toute part, le chef de police d’Ottawa démissionne

En entrevue au Téléjournal mardi soir, son homologue, Mathieu Fleury, du quartier Rideau-Vanier, a abondé dans le même sens, qualifiant cette démission d' d'anticipée . On est dans une crise qui a besoin d’une réponse des autorités policières. En 19 jours, il n’y a pas eu d’actions concrètes, au contraire. Il y a plus de questions que de réponses , a-t-il commenté.

« Même si les autorités provinciales et fédérales ont ajouté des ressources, mais il ne semblait pas y avoir de plan pour mettre fin à l’occupation. » — Une citation de Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

Une gestion aberrante , selon un ancien de la Gendarmerie royale du Canada GRC

L’ancien sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Pierre-Yves Bourduas, maintenant à la retraite, s’attendait lui aussi à ce que Peter Sloly soit contraint de quitter son poste.

Je connais bien des gens de la police [d’Ottawa] qui ont exprimé leur désaveu total [envers M. Sloly]. Selon ce que j’ai appris, il y avait de nombreux plans d’opération qui démontraient une volonté des policiers d’appliquer les lois telles qu’elles devraient l’être au centre-ville. Tous ces plans avaient été refusés au bureau du directeur de police.

Pierre-Yves Bourduas est un ancien sous-commissaire de la GRC à la retraite (archives). Photo : Radio-Canada

M. Bourduas s’est même rendu au centre-ville d’Ottawa et il a rapidement constaté que le corps policier local avait, ni plus ni moins, perdu le contrôle de la situation. C’était évident qu’on ne voulait rien provoquer [et] qu’on fermait les yeux sur certaines infractions municipales, alors qu’on se devait de regagner un certain contrôle , estime celui qui cumule près de 40 ans d’expérience dans le milieu.

« Vendredi soir, les manifestants ont pu monter une estrade, avec un DJ populaire. Les policiers ont perdu le contrôle. C’était aberrant. » — Une citation de Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC

Selon l’ancien sous-commissaire, l’exaspération des politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux ainsi que celle des citoyens reposait sur les épaules de Peter Sloly.

Jim Watson a réitéré son appui envers le corps policier afin de mettre fin à l'occupation du centre-ville qui en est à sa 19e journée. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Jim Watson le remercie

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a tenu à remercier Peter Sloly pour son travail des trois dernières décennies pour les services de police d’Ottawa et de Toronto.

Malheureusement, il était devenu clair que plusieurs membres de la Commission de services policiers, du conseil municipal et le grand public n’étaient pas satisfaits de la réponse policière nécessaire pour mettre fin à l’occupation , a écrit M. Watson dans sa missive.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le maire a également appuyé la nomination de Steve Bell à titre intérimaire, tout en réitérant sa confiance à l’égard du corps policier dont le travail est scruté à la loupe depuis bientôt trois semaines.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Fiona Collienne, Pascale-Marie Dufour et Frédéric Pepin