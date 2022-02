Passeport vaccinal : les quincailliers n’auront plus à « jouer à la police »

Les propriétaires de quincailleries du Québec sont soulagés d’apprendre qu’ils n’auront plus à exiger le passeport vaccinal à l’entrée de leur magasin à partir de mercredi. Ils affirment que la mesure n’a réussi qu’à accroître la pression sur leurs employés et à faire fuir une partie de leur clientèle, sans avoir de réelle incidence sur le taux de vaccination.

Le président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMT), Richard Darveau, était tout sourire, mardi, après avoir entendu le ministre de la Santé, Christian Dubé, annoncer la suspension du passeport vaccinal dans les magasins à grande surface.

On est content que ça se fasse sans délai parce que, au fond, pour les magasins, ça sera tellement facile de stopper cette mesure qu'on n'a jamais voulue, qu'on n’a jamais désirée et qui nous apparaît aussi inutile qu’ajouter une bretelle à une ceinture , a-t-il réagi en entrevue à Radio-Canada.

Richard Darveau soutient que l'implantation du passeport vaccinal dans les magasins à grande surface était inutile. Photo : Radio-Canada

M. Darveau affirme que les propriétaires de quincailleries n’étaient pas du tout à l’aise d’empêcher une partie de la population d’avoir accès à un service qu’ils jugent essentiel.

Quand on va dans une quincaillerie, ce n’est pas pour faire du lèche-vitrine, mais parce qu’on a un problème à régler. Alors, ça nous apparaissait à la limite discriminatoire de mettre une barrière à l'entrée de certains citoyens [voulant entretenir ou faire des] réparations [sur] leur maison [...] ou quoi que ce soit [d’autre] , explique le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMT .

« Ç’a mis sous pression les employés de quincailleries qui choisissent ce métier pour rendre service à la population et non pas jouer à la police et filtrer les clients. » — Une citation de Richard Darveau, président, Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMT

Le directeur marketing chez Canac, Patrick Delisle, abonde dans le même sens. Depuis l’entrée en vigueur, le 24 janvier, du décret imposant le passeport vaccinal dans les magasins ayant une superficie de plus de 1500 mètres carrés, les quincailliers et leurs employés, dit-il, étaient pris entre l’arbre et l'écorce .

Ça n'avait rien de plaisant

Du jour au lendemain, on s’est retrouvé à gérer des clients récalcitrants, des gens fâchés au téléphone, dans les magasins. Pour nos employés, ça n'avait rien de plaisant , raconte M. Delisle.

Patrick Delisle soutient que l’imposition du passeport vaccinal a mis ses employés dans une situation inconfortable. Photo : Radio-Canada

Il ajoute qu’au cours des dernières semaines, l’intensité était montée d’un cran, en particulier sur les réseaux sociaux.

« On a été presque dix jours sans rien publier [sur Internet] parce que ça dégénérait très rapidement. » — Une citation de Patrick Delisle, directeur marketing, Canac

M. Delisle précise que le mécontentement n’était pas uniquement exprimé par des non-vaccinés, mais également par des clients ayant reçu leurs doses de vaccin contre la COVID-19.

Commentaires négatifs

Il affirme que de nombreux clients ont décidé, par principe ou par obligation, d’aller faire leurs achats dans des quincailleries de taille plus modeste où le passeport vaccinal n’était pas exigé.

On a vraiment senti qu'il y avait une décroissance [de l'achalandage] dès l'application du passeport vaccinal. Il y avait des centaines et des milliers de commentaires négatifs, ça ne peut pas ne pas se refléter dans nos magasins , fait valoir Patrick Delisle.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a présenté mardi son plan pour lever progressivement le recours obligatoire au passeport vaccinal dans les lieux publics. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Quand le gouvernement Legault a décidé d’étendre l’utilisation du passeport vaccinal, l’un de ses principaux objectifs était d’inciter un plus grand nombre de Québécois à prendre rendez-vous pour recevoir leur première dose.

Richard Darveau soutient que la mesure n’a pas eu l’effet escompté. Citant les statistiques de l’Institut national de la santé publique du Québec, il fait remarquer que depuis le 24 janvier, le nombre quotidien de personnes recevant une première dose de vaccin a peu fluctué, se situant en moyenne autour de 2000 personnes par jour.

Mesure inefficace

Le président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMT assure que s'il avait été démontré que l'imposition du passeport vaccinal dans les grandes surfaces avait incité un plus grand nombre de personnes à recevoir une première dose de vaccin, il aurait été le premier à souhaiter le maintien de la mesure.

Si on avait vu qu'on passait de 2000 à 10 000 ou à 20 000 personnes qui allaient vers la première dose, on aurait vraiment changé notre fusil d'épaule et on aurait dit : "hey, on va continuer d'appliquer le passeport. Appliquez-le même aux magasins de plus petite taille parce qu'il faut augmenter le taux de vaccination dans la population", mais ça ne s'avère pas une mesure efficace pour cet objectif , martèle Richard Darveau.

Il ajoute que ses membres continueront d’appliquer les autres consignes sanitaires telles que le port du masque et la désinfection des mains tant et aussi longtemps que les autorités de la santé publique le jugeront nécessaire.

Avec des informations de Pascal Poinlane