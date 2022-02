Davantage de crabes de neige cette année, selon les pêcheurs

Selon Daniel Desbois, président de l'Association des crabiers de la Gaspésie, les quotas de crabes des neiges pêchés dans la zone 12, la plus grosse dans le golfe du Saint-Laurent, pourraient augmenter de 30 %, voire plus.

C'est une excellente nouvelle, selon lui.

L’année passée on avait eu une diminution. On devait être pas mal stable, mais on a quand même eu une diminution de 15 %. Là, il y aura une augmentation de plus de 30 %, peut-être même plus , explique-t-il.

« La ressource semble en très bon état. » — Une citation de Daniel Desbois, président de l'Association des crabiers de la Gaspésie

Avec l'augmentation envisagée, les pêcheurs pourraient retrouver les niveaux de capture similaires ou supérieurs à 2020.

Un peu plus de 20 000 tonnes métriques leur avaient été attribuées en 2021 comparativement à environ 27 000 tonnes en 2020.

Les prix pourraient cependant être bien plus élevés qu'en 2020; une saison marquée par la première vague de la pandémie. L'an dernier, les pêcheurs ont obtenu des prix records, soit entre 6 $ et 8,50 $ la livre au débarquement.

Le problème du cordage

Il y a toutefois une ombre au tableau. Daniel Desbois juge impossible la mise en place de cordages qui rompent lorsque la tension dépasse 1700 livres.

Le fédéral souhaite que la mesure devienne obligatoire dès l'année prochaine pour diminuer les risques d'empêtrement pour la baleine noire de l'Atlantique Nord.

Daniel Desbois croit que ce type de cordage est mieux adapté à la pêche au homard qu'à la pêche au crabe des neiges.

Daniel Desbois croit que le ministère devrait tester davantage les nouveaux types de cordage avant de les imposer aux pêcheurs (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Selon lui, les premiers tests menés auprès des crabiers ne sont pas concluants. Un casier à homard et un casier à crabe, ce n’est pas la même chose du tout. Ce n'est pas le même type de bateau. Les homardiers font 35 à 40 pieds et les crabiers jusqu’à 85 pieds. Ce n’est pas le même type d’engin de pêche non plus.

« Avec les 200-300 livres du casier, avec 400-500 livres de crabe, avec les vagues, avec le courant, avec l’effet des vagues, puis le poids du bateau, ce n’est vraiment pas la même chose! » — Une citation de Daniel Desbois, président de l'Association des crabiers de la Gaspésie

Il craint que de nombreux casiers restent au fond de l'eau à moins de les remonter très lentement. On n'est vraiment pas prêt à mettre en place une mesure comme ça. Ça va créer plus de problèmes que ça ne va en régler.

Selon Daniel Desbois, d’autres recherches sont nécessaires avant de mettre en place un tel type de cordage chez les crabiers.

Une réunion du comité consultatif du crabe des neiges du sud du golfe du Saint-Laurent aura lieu jeudi.

Pêcheurs, industriels, communautés autochtones et gouvernements provinciaux et fédéral discuteront de ces deux enjeux, mais aussi d’un éventuel départ hâtif de la pêche aux crabes, afin de limiter le risque que l’arrivée de la baleine noire de l’Atlantique Nord ne mette fin abruptement à la saison.