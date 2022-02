Des capsules pour mieux outiller les jeunes de la Vallée-de-l’Or

Ces capsules ont pour objectif de faire connaître les différentes ressources s’adressant particulièrement aux jeunes de 15 à 24 ans, pouvant les soutenir dans leur parcours scolaire, professionnel et personnel.

Une quinzaine d’organismes de la Vallée-de-l’Or ont réalisé une courte vidéo de présentation. Celles-ci seront diffusées dans les écoles, mais aussi auprès des organismes et via Internet.

On souhaite que les enseignants les utilisent en classe pour susciter des échanges autour des thématiques et des services à la disposition des jeunes, précise Luce Audet, coordonnatrice du RLP jeunesse de la Vallée-de-l’Or. On sait que ce n’est pas naturel pour les jeunes d’aller vers les services. Quand il n’a pas un bon soutien autour de lui, c’est dur pour la motivation et la confiance en soi. Il y a encore beaucoup de stigmatisation envers ceux qui veulent chercher de l’aide.

Cette initiative vient remplacer les activités PM jeunesse, qui ont dû être mises sur pause depuis le début de la pandémie. Cette activité d’information et de réseautage lancée au début des années 2000 a rejoint 350 jeunes en 2019.