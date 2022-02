La classe verte de Madame Hazhir

L’idée lui est venue du concept perse syngué sabour .

Je viens d'Afghanistan. Nous parlons beaucoup de ce concept chez moi. L’idée est de confier ses secrets et ses peurs à un objet pour s'en libérer , raconte Mariam Hazhir, enseignante de science et choix de carrière à l’école secondaire Tamanawis, à Surrey.

Mariam Hazhir demande à ses élèves d’apporter une plante de leur choix. En classe, ils apprennent à s’en occuper. Ils l'arrosent, la transplantent et lui parlent. À la fin du semestre, les élèves peuvent apporter leur plante à la maison.

Dans la classe de Mariam Hazhir, on apprend les sciences, et à s'occuper d'une plante. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Lorsqu’elle a proposé le projet à ses élèves, plusieurs avaient des réticences. Certains étudiants ont embarqué tout de suite, d’autres non. Je ne force personne à aimer ça. Je veux simplement qu’ils gardent l’esprit ouvert , raconte-t-elle.

« Parfois, des années plus tard, ils reviennent pour dire merci. Ça va parfaitement avec l’analogie de planter une graine et de lui donner du temps pour fleurir. » — Une citation de Mariam Hazhir, enseignante à l'école secondaire Tamanawis à Surrey, en C.-B.

Un espace sécuritaire

Mariam Hazhir a voulu créer un espace où les élèves se sentent bien. Un espace où ils peuvent être eux-mêmes et où ils se sentent à l’aise de s’exprimer.

Je voulais un endroit où mes élèves peuvent dire: ''Mlle Hazhir, je n’aime pas faire ça, je ne suis pas d’accord avec vous.'' Un endroit où ils peuvent écrire sur leur pot : ''je n’aime pas les plantes''.

Mlle Hazhir veut que ses élèves se sentent à l'aise de dire ce qu'ils pensent dans sa classe : même d'être en désaccord avec son projet de plantes. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Je crois que l’idée d’un espace sécuritaire vient du fait que je suis une réfugiée. J’ai fui la guerre en Afghanistan lorsque j'avais 8 ans. J’ai besoin de me sentir bien dans cette classe autant que mes élèves parce que c’est comme une deuxième maison pour moi , ajoute-t-elle.

Bhavya, une étudiante, a adoré l’idée d’avoir des plantes dès le départ. C’est complètement différent des autres classes. Je me sens connectée. On travaille ici, mais on n’a pas l’impression de travailler.

Son amie Harlagan, n’était pas aussi certaine du projet au départ. Elle se demandait comment ils allaient concilier les cours et le soin des plantes. J’étais un peu sceptique au départ, mais tout s’est bien passé. Venir dans cette classe après avoir étudié toute la journée, ça fait du bien.

Bhavya, étudiante de Mlle Hazhir, adore s'occuper de sa plante. C'est aussi une façon de s'exprimer artistiquement en personnalisant le pot de sa plante. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

L’avenir

Mariam Hazhir espère que ses élèves apporteront leur plante chez eux, en prendront soin et en feront leur syngué sabour .