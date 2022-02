Les couches sociales défavorisées ont été plus durement touchées par la COVID-19

Une équipe scientifique pancanadienne financée par les Instituts de recherche en santé du Canada conclut que la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur certaines communautés pendant la majeure partie de la pandémie.

L’étude publiée lundi dans le Journal de l'Association médicale canadienne (JAMC) a analysé les inégalités dans la transmission du SRAS-CoV-2 en se penchant sur divers déterminants sociaux pour la première année de la pandémie.

Les chercheurs ont constaté que les cas de COVID-19 étaient concentrés de façon disproportionnée dans les régions où les revenus et les niveaux d'éducation sont faibles, et où la proportion de minorités visibles, d'immigrants récents, de logements à forte densité et de travailleurs essentiels se trouve plus élevée.

Nous nous attendions en quelque sorte à voir ce schéma, d'après ce que nous avons vu sur le terrain et d'après les rapports des unités de santé publique locales , a présenté l'auteur principal de l'étude, Mathieu Maheu-Giroux, professeur adjoint au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill à Montréal.

Les conclusions corroborent le sentiment de discrimination qu’ont ressenti de nombreuses familles ayant perdu l’un des leurs à cause de la pandémie, à l'instar de Radhika Gandhi dont le père est décédé en 2021 des suites de la COVID-19.

Radhika Gandhi a perdu son père qui a succombé à la COVID-18 à l'âge de 58 ans après avoir contracté la maladie à son travail. Photo : Jared Thomas/CBC

Ce dernier, immigrant venu d’Inde, est décédé à l'hôpital à l'âge de 58 ans après avoir passé 26 ans de sa vie à travailler à l'usine où il a contracté le virus, raconte sa fille.

Alors qu'une grande partie du pays s'est rapidement tournée vers le télétravail, notamment pendant les périodes de forte propagation virale, les travailleurs essentiels ont continué à se rendre à sur place, augmentant ainsi leur risque d'attraper le virus.

Rétrospectivement, Mme Gandhi associe le décès de son père au fait qu’il était considéré comme un travailleur essentiel , ce qui l’exposait à un risque plus élevé de contracter le virus, comme d'autres Canadiens issus de quartiers majoritairement racisés et à faible revenu.

Agir en connaissance de cause

Cette étude n’est pas la première à expliquer le sentiment de discrimination vécu par nombre de Canadiens. En mars 2021, des données publiées par Statistique Canada ont montré que les quartiers les plus multiculturels présentaient des taux de mortalité liés à la COVID-19 au moins deux fois supérieurs à ceux recensés dans les quartiers à très forte majorité blanche.

Une fois ce constat établi et documenté, reste à en tirer les conclusions politiques et à agir différemment à l’avenir, défendent plusieurs médecins.

J'espère que cette recherche – et toutes les discussions que nous avons eues au cours de cette pandémie sur les inégalités en matière de santé – nous éduquera et nous mettra dans une position où nous réagirons à des scénarios futurs en sachant que certaines personnes sont plus à risque que d'autres , soutient le Dr Naheed Dosani, responsable de l'équité en santé pour Kensington Health, un organisme de soins communautaires de Toronto.

La Dre Mireille Norris, gériatre à l'hôpital Sunnybrook Photo : Radio-Canada

La Dre Mireille Norris partage elle aussi ces observations. La professeure spécialisée en intégration des médecins issues des communautés noires et autochtones à l’Université de Toronto déplore notamment la réaction tardive des gouvernements dans la gestion de la pandémie et préconise, à l’avenir, une approche priorisant les groupes vulnérables les plus exposés au virus.

Maintenant qu’on sait que ce genre de virus affecte les minorités visibles, les gens qui sont en première ligne [il faudrait] cibler les efforts de santé publique vers ces groupes-là dès le début , dit-elle.

Mme Norris mentionne également le rôle délétère qu’a joué la désinformation véhiculée sur les réseaux sociaux et la méfiance de certaines populations discriminées à l’égard de la campagne de vaccination. Dans ce cas précis, pointe-t-elle, c’est toute la représentativité du corps médical qu'il faudrait réviser.

Si on a plus de médecins qui représentent la réalité de la société, les gens minoritaires ont plus de chances d’avoir accès à de meilleurs soins, faire confiance aux soins et suivre les recommandations de santé publique , fait valoir l’interniste qui est aussi cheffe de file dans l’enseignement en médecine auprès des étudiants autochtones et noirs à l’Université de Toronto.

La période de recherche de l'étude publiée par le JAMC ne couvre toutefois que la première année de la pandémie, mais son auteur, M. Maheu-Giroux pense que les résultats seraient similaires pour la vague Omicron.

Avec les informations de Lauren Pelley et de Katherine Brulotte