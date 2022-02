Les agences de voyages de l’Est-du-Québec déçues du maintien du test antigénique

Ottawa n’exigera plus que les voyageurs adéquatement vaccinés montrent un test PCR de dépistage de la COVID-19 négatif, à leur retour au pays, à compter du 28 février. Toutefois, les voyageurs devront toujours présenter un résultat négatif à un test rapide.

À Matane, la propriétaire du Club voyage Bravo, Madone Guénette, aurait préféré le retrait de tout type de test de dépistage rapide de la COVID-19 pour les voyageurs qui rentrent au Canada.

« Un test antigène ou un test PCR, le coût va être un peu moindre, [...] mais ça demeure un test. » — Une citation de Madone Guénette, propriétaire du Club voyage Bravo

Même si Mme Guénette ne cache pas sa déception, elle souligne que les tests antigéniques rapides soient moins chers et plus accessibles. Étant donné qu'il faut 15 minutes pour recevoir un résultat [...] ça sera moins stressant pour les gens , lance-t-elle.

À compter du 28 février, certains voyageurs aériens continueront d’être sélectionnés aléatoirement pour subir un test PCR à leur arrivée à l’aéroport, mais ils n’auront plus besoin de s’isoler jusqu’au résultat de leur test.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé que les voyageurs adéquatement vaccinés ne seront plus obligés de présenter un test PCR de dépistage de la COVID-19 négatif à leur arrivée au Canada à compter du 28 février. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les annonces du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, ne répondent pas non plus aux attentes de Yolaine Noël, directrice et conseillère senior de Vacances Inter à Sept-Îles.

Le test antigénique [...] ça ressemble encore à quatre trente sous pour un dollar , affirme Mme Noël.

Toutefois, pour l’industrie du tourisme dans son ensemble, elle voit d’un bon œil certaines annonces d’Ottawa.

« Les petits plus qu’ils nous ont donné, incluant le retrait de la quarantaine pour les enfants, ça va aider à redémarrer un peu [la vente] de voyages familiaux. » — Une citation de Yolaine Noël, directrice et conseillère senior de Vacances Inter à Sept-Îles

Le ministre Duclos a aussi annoncé aussi que les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas entièrement vaccinés n’auront plus à se placer en quarantaine pour une période de 14 jours à leur arrivée au Canada, à compter du 28 février.

La propriétaire de l'Agence les voyages Daniel à Rimouski, Cynthia Brisson, est satisfaite du retrait de la quarantaine pour les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas entièrement vaccinés, mais aurait souhaité que la consigne s'applique aussi pour les adultes.

« Ça a été levé pour les enfants, mais il reste que souvent, j’ai les parents et les grands-parents [pour les voyages familiaux]. » — Une citation de Cynthia Brisson, propriétaire de l'Agence les voyages Daniel

Cynthia Brisson est pripriétaire de de l'Agence les voyages Daniel ainsi que de Autobus Autocar Brisson. Photo : Gracieuseté de Cynthia Brisson

Mme Brisson doute que ses ventes de voyages familiaux à Walt Disney et à New York , aux États-Unis, soient plus nombreuses.

La nouvelle consigne gouvernementale indique que les adultes non vaccinés devront rester en quarantaine pendant 14 jours.

Tant qu’il y aura des tests, pour nous, ça ne reviendra pas à la normale , ajoute Mme Brisson.

Les trois agences de voyages dans l’Est-du-Québec questionnées par Radio-Canada souhaitent que l’exigence de se soumettre à un test de dépistage pour voyager soit retirée le plus rapidement possible.