Les investissements en construction ont bondi de 20% en 2021 à Amos

Après une hausse de 32 % en 2020, les investissements ont bondi de 20 % en 2021 pour atteindre près de 44 millions de dollars, selon les statistiques annuelles compilées par le Service de l’urbanisme de la Ville d’Amos. Il s’agit d’un sommet depuis 2014, année de la construction de la prison.

Le maire Sébastien D’Astous y voit un signe de la vigueur économique de sa ville et une bonne nouvelle pour les citoyens.

Quand la richesse foncière augmente, ça enlève de la pression sur le payeur de taxes. Ça répartit le fardeau de l’appareil opérationnel municipal sur un plus grand nombre de personnes, sur un plus grand nombre de propriétés, et ça, c’est bon pour nos citoyens , affirme-t-il.

Sébastien D'Astous, préfet de la MRC Abitibi et maire d’Amos Photo : Vincent Rességuier

30 nouvelles maisons

Le secteur le plus actif a été le résidentiel, qui a vu des investissements totalisant 14,7 M$. Les travaux ont permis la création de 57 unités de logement, là aussi un sommet depuis 2014. Toutefois, cinq logements ont été supprimés. La Ville rapporte aussi l’ajout de 30 nouvelles résidences unifamiliales, contre cinq en 2020.

Il reste encore beaucoup à faire, selon Sébastien D’Astous.

On sait que pour l’avenir, avec tous les développements industriels qu’il y a autour d’Amos, il va falloir travailler fort pour développer des terrains, développer des logements, développer des logements abordables et des garderies. Il faut absolument augmenter notre capacité d’accueil , fait valoir le maire d’Amos.

Les autres secteurs

Le secteur institutionnel a aussi été particulièrement prospère, avec des investissements de 12 M$, en baisse tout de même de 13 % par rapport à 2020. La réfection du parement en briques du Carrefour du savoir Harricana (5,6 M$) et la restauration de la cathédrale (4,6 M$) ont été les plus gros chantiers.

Le Centre de services scolaire Harricana procède à la réfection du parement extérieur et des fenêtres de son Carrefour du savoir, qui abrite ses locaux administratifs et les campus d'Amos du Cégep et de l'UQAT. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les investissements dans le secteur industriel ont augmenté de 448 % pour dépasser les 8 M$. Les projets majeurs sont la réfection et le réaménagement de l’usine de rabotage de Matériaux Blanchet (2,5 M$) et l’agrandissement de Polyplast (1,1 M$). Seulement 1,5 M$ avaient été investis dans ce domaine en 2020.

La construction de la nouvelle quincaillerie BMR Bergeron et Filles représente le plus important investissement dans le secteur commercial en 2021. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le secteur commercial a vu des investissements de 8,8 M$ en 2021, dont 1,8 M$ dans la construction du nouveau BMR Bergeron et Filles.