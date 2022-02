C.-B.: deux communautés autochtones reçoivent de nouveaux navires de sauvetage en mer

Le nouveau navire d’intervention de la Première Nation Quatsino, le Quatsino Spirit, est un navire de 27 pieds capable de naviguer à 44,5 nœuds.

La Nation Kitasoo Xai'xais, elle, appuiera les opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux entourant la forêt pluviale de Great Bear à bord de son nouveau navire de 30 pieds, le Ksm Wutsi'in (femme-souris), un navire capable de naviguer à 25 nœuds.

Les membres des communautés autochtones comme les Premières Nations Quatsino et Kitasoo Xai'xais sont souvent les premiers sur les lieux d’une urgence maritime , a déclaré la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Joyce Murray, dans un communiqué.

« Le financement de ces navires d’intervention communautaires […] permettra d’augmenter les chances qu’une personne puisse revenir chez elle auprès des siens après avoir subi un incident maritime. » — Une citation de Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En plus de permettre davantage de sauvetage en mer, ces navires assurent la sécurité des sauveteurs eux-mêmes, explique Doug Fraser, de la Première Nation Kitasoo Xai'xais et directeur par intérim du conseil d’administration de la Garde côtière auxiliaire des Nations côtières.

« Le fait de disposer d’un navire de recherche et de sauvetage dédié permettra potentiellement de sauver plus de personnes et de protéger la vie des sauveteurs. Ce dernier point est essentiel pour tirer parti du pouvoir de la connaissance locale des eaux et des régions. » — Une citation de Doug Fraser, directeur par intérim, Conseil d’administration de la Garde côtière auxiliaire des Nations côtières

Les Premières Nations Quatsino et Kitasoo Xai'xais sont membres de la Garde côtière auxiliaire des Premières Nations côtières, et elles travaillent et s’entraînent avec la Garde côtière canadienne et assurent ainsi les interventions maritimes dans leurs territoires traditionnels respectifs.

Dans le cadre du Plan de protection des océans, la Garde côtière canadienne finance l’achat de navires adaptés aux besoins de communautés et à leur environnement marin.

À ce jour, 35 communautés côtières autochtones du Canada ont reçu plus de 10 millions de dollars pour acheter ou réparer des bateaux et de l’équipement.

La Garde côtière auxiliaire des Nations côtières est la première Garde côtière auxiliaire entièrement autochtone au Canada, dotée de plus de 50 membres des Premières Nations Ahousaht, Heiltsuk, Gitxaala, Nisga’a, Kitasoo Xai'xais, Quatsino et Kyuquot/Cheklesahht.