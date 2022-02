La sexualité s’infiltre dans Roblox

La plateforme Roblox, lancée en 2006, repose sur les contenus générés par les internautes, des minijeux publics qui peuvent être joués par d'autres. Les jeunes, et autres utilisateurs et utilisatrices, s’y donnent rendez-vous pour communiquer ensemble en temps réel. On associe souvent la plateforme au métavers, ce monde numérique parallèle dans lequel on peut vivre une autre réalité.

Cette liberté créatrice qu’offre Roblox laisse aussi place à certaines dérives, alors que des minijeux sexuels, communément appelés condos sur Roblox, peuplent la plateforme. On ne tombe toutefois pas par hasard sur ceux-ci. Il faut les chercher activement pour les trouver.

Dans ces espaces, des avatars parlent de sexualité, sont nus, ou encore ont des relations sexuelles virtuelles, ignorant les règles de communauté du site.

Le problème repose surtout sur le fait que des enfants et des adultes peuvent interagir, par messagerie par exemple, sur ce genre de sujet.

Un problème reconnu par Roblox

Ces contenus pour adultes générés par les internautes sont écartés de la plateforme souvent en moins d’une heure, selon Roblox, qui, sollicité par la BBC, reconnaît le problème.

L’entreprise précise que des systèmes manuels et automatisés travaillent sans relâche à mettre ces jeux hors ligne, en balayant la plateforme à la recherche d'images, de vidéos et de fichiers audio qui pourraient être inappropriés. Ces systèmes ne sont toutefois pas infaillibles.

Roblox a publié un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) début février qui évoque ses actions pour protéger et soutenir sa communauté. Elle compte, entre autres, sur une équipe de modération internationale présente en permanence, composée de milliers de personnes.

En 2021, nous avons mis en œuvre plusieurs nouveaux systèmes d'apprentissage automatique et augmenté de manière significative le nombre de membres de l’équipe de modération qui vérifient le contenu inapproprié de Roblox , peut-on lire sur le blogue de la plateforme.

« Nous avons constaté en 2021 une réduction de 84 % du nombre d'utilisatrices et utilisateurs exposés à des expériences qui violent nos politiques. » — Une citation de Extrait du billet de blogue de Roblox

On y précise aussi que les internautes ne peuvent s’envoyer des vidéos ou des photos par le biais du site, et que les messageries sont filtrées afin de bloquer le partage de mots inappropriés, d'informations personnelles ou de liens hors plateforme .

Le site web de Roblox pointe également vers des outils de contrôle parental  (Nouvelle fenêtre) qui peuvent servir à restreindre les personnes avec lesquelles les enfants peuvent avoir des interactions, ou encore le temps de jeu.

Roblox demande la collaboration des internautes afin de signaler tout écart de conduite ou contenu inapproprié  (Nouvelle fenêtre) de son site.

Sécuriser le métavers

Les artisans et artisanes du métavers ont du pain sur la planche afin de rendre leurs plateformes sécuritaires pour leur clientèle.

Il y a quelques semaines, Meta, anciennement le groupe Facebook, a ajouté une fonctionnalité de limite personnelle dans l’application Horizon Venues, un lieu de rencontres en réalité virtuelle. Les avatars ne peuvent donc pas entrer dans la bulle de cette personne lorsque l’outil est activé. Il s’agissait d’une réponse à une plainte d’une personne disant y avoir subi une agression sexuelle virtuelle.