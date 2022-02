Le 9 août 2014, l’animateur Michel Coulombe rencontre Régine Laurent à son émission de radio Le 21e.

Il est question de son enfance en Haïti, de ses années de travail comme infirmière et de son engagement syndical.

Née en 1957, Régine Laurent vit une enfance heureuse à Port-au-Prince, élevée par un père avocat et une mère enseignante en sciences.

C’est le régime de Duvalier qui mènera la famille à s’exiler d’Haïti. C’est sa mère qui quitte Haïti en premier pour Montréal et elle la rejoindra à l’âge de 11 ans avec son père et son frère aîné.

Au Québec, elle voit ses parents travailler durement, car ils enseignent le jour et étudient le soir pour aller chercher leurs équivalences québécoises.

Jeune adulte, elle choisit d’étudier au cégep du Vieux Montréal en soins infirmiers et est préposée aux bénéficiaires le soir à l’Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, aujourd’hui Louis-Hippolyte Lafontaine.

Régine Laurent s’est toujours enthousiasmée de son métier d’infirmière qu’elle a pratiqué durant plus de 30 ans.

Elle retournera quelques fois en Haïti pour des missions avec le Centre national de solidarité ouvrière.

Durant les années 1980, elle commence à s’intéresser à ce qui se passe dans le réseau de la santé. Les employés ont de la difficulté à obtenir des emplois stables, les infirmières sont sur appel. C’est à cette époque qu’elle joint le syndicat.

Les années 1990 sont marquées par le virage ambulatoire et la multiplication des coupures dans le réseau de la santé.

Le 3 avril 1995 au Montréal Ce soir, le journaliste Réal D’Amours explique que le modèle des chirurgies d’un jour, mis en place pour libérer des lits plus rapidement, s’appliquera désormais aux accouchements.

Moins de temps donc pour évaluer les poupons et pour informer la mère sur les soins à donner à son enfant. Une tendance qui inquiète déjà à cette époque Régine Laurent alors secrétaire de la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec (FIIQ).

C’est en 2009 que Régine Laurent devient présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé. Une organisation qui regroupe 75 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. Elle y demeurera jusqu’en 2017.

« Ce que j’ai vécu avec tous les ministres de la Santé, c’est que chacun arrive avec son idée de ce qu’il faut faire du réseau de la santé. Alors on passe de réformes à réformes et ça depuis 1995 et on n’est jamais allé au bout complètement d’une réforme pour ensuite l’évaluer. Toutes ces réformes fragilisent le réseau. »