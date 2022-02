Plus de la moitié des dons récoltés pour les manifestants proviennent des États-Unis

Bien que les Canadiens aient donné plus d'argent que les Américains, plus de la moitié des dons récoltés pour les manifestants participant au convoi de camionneurs par l’entremise du site de financement participatif GiveSendGo provenaient des États-Unis.

C'est ce que révèle une analyse de certaines données du site rendues momentanément disponibles au grand public à la suite d'une cyberattaque survenue dimanche soir. Le piratage illégal du site a permis de dévoiler l'identité de milliers de donateurs.

Une vérification effectuée par CBC News montre que beaucoup de ces noms correspondent aux noms, dates et montants déjà relevés indépendamment par CBC, au fur et à mesure que les dons arrivaient à GiveSendGo.

Les données, qui comprennent les pays d'origine des donateurs, révèlent que 55,7 % des 92 844 dons rendus publics proviennent des États-Unis, tandis que 39 % proviennent du Canada.

Mais alors que les dons américains comprenaient certaines contributions d'envergure (dans certains cas, les noms correspondaient à ceux de donateurs de campagnes de l'ex-président Trump), les Canadiens ont, au total, donné plus d'argent au convoi de camionneurs.

Sur les 8,4 millions de dollars américains de dons détaillés dans les données, 4,3 millions, soit 52,5 % du total, provenaient du Canada, tandis que 3,6 millions (44,2 %) provenaient des États-Unis.

Les dons en provenance d’autres pays ne s'en approchent même pas. La Grande-Bretagne arrive troisième quant au nombre de donateurs : 1831 dons, pour un total de 77 065 $.

Chronologie de la cyberattaque

Les utilisateurs qui tentaient d'accéder à GiveSendGo.com dimanche soir étaient redirigés vers le domaine GiveSendGone.wtf. Là, une vidéo du film La Reine des neiges commençait alors à jouer, avec un message défilant s'adressant aux escrocs et haineux [hatriots] de GiveSendGo .

Un lien vers les données piratées apparaissait sous la vidéo.

Plusieurs heures se sont écoulées avant que GiveSendGo ne reprenne le contrôle et publie un message sur sa page principale, selon lequel le site était hors ligne pour maintenance et mise à niveau du serveur .

Mardi matin, la page de financement participatif du convoi est revenue en ligne. GiveSendGo a alors déclaré que, lorsque son site a été attaqué, son équipe de sécurité l'a fermé pour empêcher de nouvelles actions illégales . Elle a déclaré qu'aucun numéro de carte de crédit n'avait été divulgué et qu'aucun montant n’avait été volé.

Nous sommes dans une bataille , a tweeté l'entreprise. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit facile. Cela ne nous a pas fait peur. Au contraire, cela a rendu encore plus évident que nous ne pouvons pas reculer.

L'anonymat très répandu parmi les donateurs

Les dons faits aux manifestants par des personnes qui ont choisi de rester anonymes se chiffrent en millions de dollars.

La populaire plateforme de financement participatif GoFundMe a collecté plus 120 000 dons pour un total dépassant les 10 millions de dollars avant de mettre fin à sa campagne de financement et d'annoncer que tous les dons seraient remboursés.

Une analyse de CBC News a révélé qu'au moins un tiers des donateurs étaient anonymes ou utilisaient des noms manifestement fictifs.

Lorsque GoFundMe a arrêté sa collecte de fonds, les organisateurs de la manifestation se sont alors tournés vers le site de financement participatif chrétien GiveSendGo.

Le 12 février, celui-ci avait collecté 9,05 millions de dollars américains à partir de 101 919 dons. Dans leurs commentaires, de nombreux donateurs ont indiqué qu'ils avaient donné à la campagne de GoFundMe.

Au moins 41 % des contributions répertoriées dans les données de GiveSendGo sont anonymes. Beaucoup de ceux qui y figurent semblent utiliser de faux noms.

Certains ont également donné de l’argent par l'intermédiaire de collectes de fonds en cryptomonnaies. Une grande partie de cet argent est anonyme et impossible à retrouver. Les camionneurs ont également reçu des dons en espèces dans la rue de la part de personnes qu'ils ne connaissaient pas.

Dans un communiqué de presse publié dimanche, les organisateurs du convoi ont déclaré n’avoir reçu aucune somme en provenance de la campagne de sociofinancement.

GoFundMe a initialement débloqué un million de dollars, et le système de GiveSendGo envoie les dons directement sur le compte bancaire désigné par les organisateurs d'une collecte de fonds, mais le gouvernement de l'Ontario a obtenu la semaine dernière une ordonnance restrictive gelant les fonds.

Ce type de financement pourrait être passablement entravé par la Loi sur les mesures d'urgence officiellement entrée en vigueur mardi  (Nouvelle fenêtre) au Canada. Les plateformes de sociofinancement et leurs fournisseurs de traitement de paiement devront désormais rendre des comptes au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), le chien de garde fédéral en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Ces changements couvrent toutes les formes de transactions, y compris les actifs numériques tels que les cryptomonnaies, a affirmé la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

