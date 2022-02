Les inondations en C.-B. accélérées par l’activité humaine, selon une étude

Une nouvelle étude d’Environnement et changement climatique Canada, non examinée par des pairs, suggère que l’activité humaine aurait accentué le risque d’inondations et de précipitations extrêmes en Colombie-Britannique et augmenté de 60 % la probabilité de formation de rivières atmosphériques.

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont étudié les données météorologiques disponibles depuis 1850.

Avec ces données, les scientifiques montrent que ce sont les activités humaines, responsables des changements climatiques, qui auraient aggravé les inondations historiques que la Colombie-Britannique a connues en novembre dernier.

Concernant les inondations, l’activité humaine a augmenté la probabilité de tels événements d’un facteur entre 2 et 4 , explique Nathan Gillett, chercheur et scientifique chez Environnement et changement climatique Canada. Autrement dit, il y a un risque de 2 à 4 fois plus important que des inondations similaires se produisent par rapport à la période préindustrielle.

Lire la prépublication de l’étude  (Nouvelle fenêtre) « Human influence on the 2021 British Columbia floods » menée par Environnement et Changements climatiques Canada en collaboration avec des scientifiques du Pacific Climate Impacts Consortium de l’Université de Victoria. (en anglais seulement)

Comment renverser la tendance?

Impossible pour les chercheurs de dire ce qui attend la Colombie-Britannique pour les prochains mois, car leur étude se penche surtout sur la fin du siècle, mais selon les résultats obtenus, la province risque à nouveau de connaître de tels événements météorologiques, qui ne feront que s'accélérer si le réchauffement climatique se poursuit.

« Les précipitations extrêmes seront 3 fois plus fréquentes à la fin du siècle, que par rapport à la période préindustrielle. » — Une citation de Nathan Gillett, chercheur et scientifique, Environnement et changement climatique Canada

Toutefois, malgré une probabilité d'occurrence plus importante, le scientifique précise que les précipitations extrêmes resteront un phénomène rare qui ne devrait pas arriver chaque année.

Les chercheurs d'Environnement et changement climatique Canada donnent comme principale recommandation de réduire les émissions de gaz à effet de serre.